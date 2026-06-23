Thanh tra IAEA. Ảnh: Anadolu

Hãng tin BBC dẫn lời ông Baqai nói ngày 22/6, bất kỳ cuộc tiếp xúc nào với các thanh tra viên của Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra theo các thủ tục hiện hành do Quốc hội và Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran quy định.

Truyền thông Iran trước đó cũng bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng Tehran đã đồng ý cho phép các thanh tra viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) quay trở lại nước này hoặc chấp nhận việc được nới lỏng trừng phạt để đổi lấy việc mở lại eo biển Hormuz và các cuộc thanh tra hạt nhân.

Một bản tin của hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đã bác bỏ tuyên bố của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance về việc Tehran đã đồng ý cho phép các thanh tra viên IAEA trở lại nước này. Trích dẫn một nguồn tin, Fars mô tả phát ngôn của ông Vance là “sai sự thật” và cho biết không có cuộc thảo luận nào diễn ra trong các cuộc đàm phán gần đây ở Thụy Sĩ liên quan đến sự hiện diện của các thanh tra viên IAEA bên trong Iran.

Iran đã đình chỉ quyền tiếp cận của IAEA đối với các địa điểm bị Israel và Mỹ ném bom trong cuộc xung đột 12 ngày vào hè năm ngoái. Sau đó, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên Hợp Quốc cho biết họ đã rút các thanh tra viên còn lại khỏi nước này.

Theo Fars, văn bản chung do các nhà trung gian hòa giải Pakistan và Qatar đưa ra đã công nhận vai trò quản lý của Iran đối với eo biển Hormuz và nhắc lại rằng Tehran không đưa ra bất kỳ cam kết hạt nhân mới nào.

Một nguồn tin thân cận với đoàn đàm phán Iran cho hay, bất chấp yêu cầu từ các bên đàm phán, “không có cuộc họp bốn bên” nào diễn ra sau vòng thương thuyết đầu tiên tại Thụy Sĩ và văn bản cuối cùng đạt được thông qua các nỗ lực hòa giải.

Nguồn tin cho biết thêm cuộc họp đã không diễn ra sau bài đăng mà Iran mô tả là “đe dọa” của Tổng thống Mỹ Donald Trump, dẫn đến việc phái đoàn Iran bỏ ngang cuộc đàm phán.