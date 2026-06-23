Trả lời phỏng vấn của các phóng viên có mặt tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng hôm 22/6, Tổng thống Mỹ Trump tái khẳng định việc đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân là ưu tiên hàng đầu của ông bất chấp việc tái diễn xung đột với Tehran có thể gây ra những hậu quả kinh tế nghiêm trọng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Nhà Trắng

“Vũ khí hạt nhân còn hệ trọng hơn việc suy thoái kinh tế. Nếu Iran không thực hiện đúng thỏa thuận hoặc họ không cư xử đúng mực, tôi sẽ làm những gì tôi phải làm. Chừng nào Iran còn tôn trọng chúng ta, chúng ta sẽ không có bất kỳ rắc rối nào”, báo Times of Israel dẫn lời phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ.

Khi được hỏi về tuyên bố gần đây của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) sẽ duy trì sự hiện diện ở miền nam Lebanon, điều dường như mâu thuẫn với lệnh cấm các hoạt động quân sự ở quốc gia Trung Đông này trong Bản ghi nhớ (MoU) giữa Mỹ và Iran, ông Trump cho biết bản thân phải xem xét vấn đề này và khẳng định “biết cách đối phó hiệu quả” với ông Netanyahu.

Theo Times of Israel, Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian đã ký MOU vào tuần trước tại cung điện Versailles, Pháp. Thoả thuận yêu cầu Mỹ, Iran và các lực lượng đồng minh của cả hai bên sẽ chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn các hoạt động quân sự trên mọi mặt trận, gồm cả ở Lebanon; Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân và các biện pháp cản trở hoạt động hàng hải của Iran, trong khi Tehran tạo điều kiện cho tàu thương mại được lưu thông an toàn và miễn phí giữa Vịnh Ba Tư và biển Oman trong thời hạn 60 ngày.