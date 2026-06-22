Các nhà đàm phán Iran. Ảnh: WANA

Hãng tin CNN dẫn tuyên bố chung cho hay đường dây liên lạc mới được thiết lập nhằm tránh các sự cố và hiểu nhầm với mục đích đảm bảo an toàn cho các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz trong thời gian 60 ngày đã nêu trong bản ghi nhớ ban đầu.

Theo bản ghi nhớ, Iran sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo các tàu thương mại có thể di chuyển an toàn và miễn phí từ Vịnh Ba Tư đến Biển Oman và ngược lại. Eo biển Hormuz là đòn bẩy quan trọng đối với Iran trong suốt các cuộc đàm phán.

Các nhà trung gian hòa giải Qatar và Pakistan cũng cho biết vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran đã kết thúc một cách tích cực ở Thụy Sĩ và các cuộc thương thuyết kỹ thuật sẽ tiếp diễn trong tuần này. Theo CNN, đây là kết quả đáng ngạc nhiên sau một thời gian dài bất ổn.

Ngoài ra, Mỹ và Iran đã nhất trí thành lập một ủy ban cấp cao để giám sát chính trị đối với quá trình hòa giải. Các trưởng đoàn đàm phán sẽ thường xuyên báo cáo cho ủy ban và dẫn dắt các nhóm làm việc tập trung vào vấn đề hạt nhân, trừng phạt và các biện pháp khác để thực hiện thỏa thuận.

Mỹ và Iran cũng nhất trí thành lập một nhóm giảm xung đột có sự tham gia của Lebanon, do Qatar và Pakistan làm trung gian, để đảm bảo chấm dứt các hoạt động quân sự ở Lebanon. Giao tranh giữa Israel và nhóm vũ trang Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Lebanon vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn.

Ngoại trưởng Iran Aragchi xác nhận lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của nước này đã được dỡ bỏ và một số tài sản bị đóng băng ở nước ngoài đã được giải ngân. Ông Aragchi tiết lộ một kế hoạch tái thiết và phát triển quy mô lớn cho Iran đã được khởi động, song không nêu các chi tiết cụ thể.

Các thông tin trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi một nguồn tin Iran nói với hãng tin CNN rằng đàm phán đã bị đình trệ sau khi Tổng thống Mỹ Trump trong một cuộc phỏng vấn với Fox News đã đe dọa sẽ tiếp tục ném bom Iran và giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz nếu hai nước không đạt được thỏa thuận.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố Tehran ban đầu đã từ chối tiếp tục thương thuyết sau khi những lời đe dọa của ông Trump được phát sóng.