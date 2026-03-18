Trong thông cáo do hãng thông tấn Fars đăng tải, Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran đêm 17/3 cho biết ông Larijani “cùng con trai và một số cận vệ” đã thiệt mạng do đòn không kích của Israel.

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran Ali Larijani (trái) và chỉ huy lực lượng Basij Gholamreza Soleimani. Ảnh: WION

“Khi đang có mặt tại nhà riêng ở khu vực Pardis, ông Larijani, một trong những nhân vật quan trọng nhất ở Iran cùng con trai của ông và một nhóm vệ sĩ đã bị các chiến đấu cơ của Mỹ và Israel tấn công và ông đã tử vì đạo”, Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran thông tin.

Cũng trong đêm 17/3, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận ông Soleimani, người đứng đầu lực lượng bán quân sự Basij của Iran đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công do Mỹ và Israel thực hiện.

Đài CNN trích dẫn tuyên bố của IRGC cảnh báo: “Những kẻ chịu trách nhiệm cho cái chết của ông Soleimani sẽ đối mặt với sự trả đũa. Các lực lượng có liên kết với Basij sẽ tiếp tục con đường kháng chiến”.

Báo The Guardian nhận định, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran Larijani luôn là một mục tiêu hàng đầu đối với Mỹ và Israel vì ông có tầm ảnh hưởng cá nhân to lớn không chỉ ở Iran, mà còn tại một số quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc và Nga.