Theo báo Times of Israel, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 17/3 đã thông báo về chiến dịch không kích nhắm vào Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran Ali Larijani và chỉ huy lực lượng Basij Gholamreza Soleimani.

"Chúng tôi đã đạt được những kết quả đáng kể trong chiến dịch không kích đêm 16/3. Ngoài các chỉ huy cấp của Iran, chúng tôi cũng tấn công một số mục tiêu chống Israel ở Dải Gaza và Bờ Tây", Tư lệnh IDF Eyal Zamir cho biết.

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Iran Ali Larijani (trái) và chỉ huy lực lượng Basij Gholamreza Soleimani. Ảnh: WION

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz sau đó xác nhận việc IDF đã hạ sát ông Larijani, mô tả đây là "một trong những chiến dịch ám sát quan trọng nhất kể từ đầu cuộc xung đột".

Theo Times of Israel, ông Larijani là quan chức an ninh hàng đầu của Iran, từng giữ chức chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), sau đó được bổ nhiệm làm Chủ tịch Quốc hội Iran trước khi trở thành Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia. Trong những ngày đầu của cuộc xung đột với Mỹ và Israel, ông Larijani là một trong những người phụ trách hoạt động của chính quyền Tehran và đàm phán với phương Tây.

Ông Gholamreza Soleimani là chỉ huy của lực lượng bán quân sự Basij thuộc IRGC và đã đảm nhận vai trò này trong suốt 6 năm qua.

Theo IDF, cuộc tấn công đêm 16/3 của họ cũng khiến nhiều sĩ quan cấp cao của Basij thiệt mạng.

Giới chức Iran chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên.