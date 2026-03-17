Trang tin Gulf News của Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE) dẫn thông cáo của IRGC cho hay chi nhánh của lực lượng này ở tỉnh Razavi Khorasan, đông bắc Iran đã “xác định và bắt giữ 10 lính đánh thuê có dấu hiệu phản bội”.

Ảnh minh họa. Ảnh: FSB/TASS

“Bốn người trong nhóm trên đang thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin về những vị trí nhạy cảm và các hạ tầng kinh tế, trong khi những thành viên còn lại có liên hệ với một nhóm khủng bố theo chủ nghĩa quân chủ”, thông tin từ IRGC cho hay.

Tuy nhiên, IRGC không nêu danh tính và quốc tịch của nhóm điệp viên này.

Tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi UAE

Báo The Guardian dẫn thông tin từ Cơ quan An ninh hàng hải Anh (UKMTO) hôm nay (17/3) cho biết, một tàu chở dầu neo đậu ngoài khơi phía đông UAE đã bị vật thể chưa xác định tấn công vào cuối ngày 16/3.

“Chúng tôi đã nhận được báo cáo về vụ tấn công tại vịnh Oman, cách cảng Fujairah của UAE khoảng 23 hải lý về phía đông. Tàu chở dầu đã bị một vật thể chưa xác định tập kích khi đang neo đậu. Đã có một số báo cáo về thiệt hại nhẹ đối với cấu trúc tàu. Thủy thủ đoàn không bị thương và vụ tấn công không gây ảnh hưởng cho môi trường”, UKMTO cho hay.

Theo thống kê của hãng thông tấn CNN, kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra, ít nhất 21 vụ tấn công tàu thuyền đã xảy ra ở eo biển Hormuz hoặc các vùng biển xung quanh.