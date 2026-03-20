Video: IDF

Trong thông cáo trên mạng xã hội X đêm 19/3, IDF tuyên bố với sự hỗ trợ từ các cơ quan tình báo quân sự, Không quân Israel đã tấn công vào hạ tầng hải quân quan trọng của Iran ở khu vực biển Caspian.

“Trong khuôn khổ cuộc tấn công, Không quân Israel đã tập kích nhiều mục tiêu trong quân cảng Iran, nơi neo đậu của hàng chục tàu chiến. Các mục tiêu bị tấn công bên trong cảng gồm có nhiều chiến hạm của Hải quân Iran như tàu tên lửa, tàu hỗ trợ và tàu tuần tra; sở chỉ huy được các lực lượng Hải quân Iran sử dụng để điều hành những hoạt động trên biển Caspian; hạ tầng phục vụ cho việc sửa chữa và bảo trì các con tàu”, IDF thông tin.

Không quân Israel tấn công Hải quân Iran ở Biển Caspian. Ảnh: IDF

Quân đội Israel sau đó khẳng định chiến dịch không kích trên “đã làm suy yếu khả năng kiểm soát không gian biển của Hải quân Iran ở biển Caspian”.

Hiện quân đội Iran chưa bình luận về thông cáo và video do Israel công bố.