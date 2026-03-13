Thông cáo từ Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ viết, tàu sân bay USS Gerald R. Ford (CVN 78) hôm 12/3 đã xảy ra một vụ cháy tại khu vực giặt là chính của tàu. Tuy nhiên nguyên nhân gây ra hỏa hoạn “không liên quan đến các hoạt động chiến đấu và đám cháy đã được khống chế”.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Ảnh: USS Gerald R. Ford/Mạng xã hội X

Trang USNI dẫn một phần thông cáo viết: “Hệ thống động cơ của tàu không bị hư hại và USS Gerald R. Ford vẫn hoạt động bình thường. Hai thủy thủ đang được chăm sóc y tế vì những vết thương không nguy hiểm tới tính mạng và họ đều trong tình trạng ổn định… Nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford hiện hoạt động ở Biển Đỏ để hỗ trợ cho chiến dịch Cơn Cuồng nộ dữ dội”.

Từ khi quân đội Mỹ và Israel thực hiện loạt đòn không kích chung nhằm vào Iran hôm 28/2, các tàu sân bay USS Gerald R. Ford và USS Abraham Lincoln đã được điều động tham gia nhiệm vụ hỗ trợ tác chiến.

Dựa trên hình ảnh được Bộ chỉ huy trung tâm Mỹ (CENTCOM) công bố những ngày gần đây, nhiều máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet đã xuất kích từ tàu Gerald R. Ford để tham gia chiến dịch không kích Iran.