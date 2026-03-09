Video: WANA

Hãng thông tấn WANA đưa tin, tên lửa Kheibar-Shikan có tầm bay 1.450km, khả năng cơ động đến tận thời điểm va chạm và đã đạt tỷ lệ bắn trúng mục tiêu cao nhất trong các đợt tấn công trước đây của Iran. Các quan chức Iran lưu ý gần đây, do hệ thống radar và phòng không của Mỹ cũng như Israel suy yếu nên những tên lửa trên đã có thể dễ dàng tiếp cận mục tiêu hơn.

Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm Khatam al-Anbia của Iran, Thiếu tướng Ali Abdollahi ngày 8/3 cho biết năng lực tên lửa của nước này vượt xa những gì kẻ thù của họ tưởng tượng. Ông bày tỏ hy vọng các đối thủ của Iran sẽ hiểu rằng các lực lượng vũ trang Tehran sẽ đáp trả các mối đe dọa bằng hành động trên chiến trường, không phải bằng lời nói suông.

Hãng tin Tasnim dẫn lời Thiếu tướng Ali Abdollahi nói vũ khí của Iran đã tiên tiến hơn trước, có khả năng chống chịu tốt hơn, có độ chính xác cao hơn và mạnh hơn.

Ông Abdollahi tuyên bố kinh nghiệm thu được từ các cuộc xung đột trước đây đã được chuyển hóa thành năng lực tác chiến hiện nay và các đối thủ đang chứng kiến ​​sức mạnh của Iran trên chiến trường. "Các đối thủ liên tục cho rằng đã nắm rõ được số lượng tên lửa của Iran, nhưng họ nên tự mình kiểm chứng trên mặt trận giao tranh để nhận thấy bản thân không biết gì về năng lực thực sự của Iran".

Ông Abdollahi nói thêm cuộc xung đột sẽ tiếp tục cho đến khi "kẻ thù hối hận về hành vi và hành động của mình".

Mỹ và Israel đã phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran sau khi hạ sát Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cùng một số chỉ huy cấp cao của nước Cộng hòa Hồi giáo ngày 28/2. Các cuộc tấn công bao gồm không kích quy mô lớn vào cả các địa điểm quân sự và dân sự trên khắp Iran, gây thương vong và thiệt hại trên diện rộng cho cơ sở hạ tầng.

Các lực lượng vũ trang Iran đã nhanh chóng đáp trả, nhắm mục tiêu vào các vị trí của Mỹ và Israel trong khu vực bằng nhiều đợt phóng tên lửa và máy bay không người lái.