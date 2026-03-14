Trong bài đăng trên mạng Truth Social đêm 13/3 (giờ Washington DC), Tổng thống Mỹ Trump đã đăng tải video với nội dung các lực lượng Washington tiến hành không kích đảo Kharg của Iran. Dựa trên hình ảnh do camera lắp trên máy bay không người lái (UAV) trinh sát ghi lại, các đòn không kích của Mỹ đã nhắm đến nhiều cơ sở quân sự Iran đặt trên đảo, trong đó có hạ tầng sân bay và đường băng.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào kèm đoạn video.

Trước đó, quân đội Mỹ đã phá hủy toàn bộ mục tiêu quân sự tại đảo Kharg, một hòn đảo nhỏ trên Vịnh Ba Tư nhưng tập trung hơn 90% lượng dầu mỏ xuất khẩu của Iran. Đối với các hạ tầng năng lượng của Iran đặt trên đảo, phía Mỹ chưa nhắm đến vì “lý do nhân đạo”.

Theo hãng thông tấn Axios, đảo Kharg mằm cách bờ biển Iran chưa đến 25km và cách eo biển Hormuz khoảng 480km về phía bắc. Hòn đảo có chiều dài 8km này là nơi Tehran đặt cảng dầu mỏ chính. Ngoài ra, trên đảo còn có các cơ sở lưu trữ và bốc xếp nhiên liệu được vận chuyển bằng đường ống từ những mỏ dầu lớn ở tây nam Iran.