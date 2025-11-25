Bộ trưởng Quốc phòng Israel và Tham mưu trưởng IDF. Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel

Theo báo Telegraph, đây là những sĩ quan cấp cao đầu tiên bị sa thải kể từ vụ đột kích của Phong trào Hồi giáo Hamas vào phía nam Israel, làm hơn 1.200 người thiệt mạng và châm ngòi cho cuộc xung đột dài nhất trong lịch sử của đất nước.

Tướng Zamir đã công bố danh sách các biện pháp trừng phạt vào cuối tuần trước. Theo ông, đây là nỗ lực nhằm làm rõ trách nhiệm và khôi phục niềm tin của công chúng với quân đội.

Theo quyết định, toàn bộ 3 sĩ quan cấp cao nhất của Israel gồm cựu Cục trưởng tình báo quân đội Ahron Haliva, cựu chỉ huy Bộ Tư lệnh miền Nam - Thiếu tướng Yaron Finkelman và cựu chỉ huy tác chiến Basyuk đã từ chức trước đó, sẽ trở về với cuộc sống dân sự. Mặc dù đã rời khỏi vị trí nhưng các cựu chỉ huy này vẫn có thể được triệu tập phục vụ trong thời chiến với tư cách thành viên lực lượng dự bị của IDF. Tuy nhiên, sau khi bị sa thải, họ không còn đủ điều kiện để tái phục vụ cho quân đội.

Các nhà quan sát cho hay, quyết định sa thải chỉ mang tính biểu tượng và được coi là một nỗ lực của giới lãnh đạo IDF nhằm khắc phục các thiếu sót của quân đội.

Khi đưa ra thông báo, tướng Zamir nhấn mạnh: "Thật không dễ dàng để đưa ra những quyết định ảnh hưởng tới những người tôi trân trọng và đã cống hiến cả đời cho an ninh quốc gia, những người mà tôi đã cùng chiến đấu trong nhiều thập kỷ. Bên cạnh đó, trước mắt tôi là nghĩa vụ phải vạch ra một ranh giới rõ ràng cho trách nhiệm chỉ huy. Đây không phải là trách nhiệm mà chúng tôi chọn để đảm nhiệm mà là trách nhiệm chúng tôi gánh vác với tư cách là chỉ huy của IDF".

Hồi tháng 2, các chỉ huy trên đã chính thức xin lỗi vì "sai lầm lịch sử" và thừa nhận họ đã bị Hamas "lừa gạt".