Theo Times of Israel, IDF ngày 19/10 đã cáo buộc Hamas tấn công các vị trí của lực lượng này ở Rafah (miền nam Gaza), khiến quân đội Israel phải thực hiện các chiến dịch không kích để đáp trả.

"Hamas đã ngang nhiên vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi sử dụng súng phóng lựu và vũ khí chống tăng nhắm vào binh sĩ Israel. Đây là các cuộc tấn công vượt quá 'vạch vàng' - khu vực do chúng tôi kiểm soát trong giai đoạn đầu của thỏa thuận", một quan chức quân sự Israel cho biết.

Ngay lập tức, ông Izzat al-Risheq, quan chức cấp cao của Hamas, đã lên tiếng phủ nhận thông tin của IDF, đồng thời cáo buộc ngược lại Israel mới là bên vi phạm thỏa thuận.

Quan chức cấp cao của Hamas Izzat al-Risheq. Ảnh: Times of Israel

"Chúng tôi vẫn tuân thủ nghiêm túc thỏa thuận ngừng bắn, chính Israel mới là bên vi phạm và đang cố tình tạo ra những lý do để ngụy biện", ông Al-Risheq nói.

Theo các hãng truyền thông thân Hamas, cuộc tấn công ở Rafah sáng ngày 19/10 được cho là nhắm vào Yasser Abu Shabab - thủ lĩnh một nhóm vũ trang do Israel hậu thuẫn.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas có hiệu lực từ ngày 10/10, theo đó Hamas đồng ý trả tự do cho toàn bộ con tin Israel bị giam giữ tại Gaza để đổi lấy việc phóng thích các tù nhân và người bị giam giữ Palestine. Tuy nhiên, cả hai bên sau đó đều cáo buộc đối phương không tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận.

Phía Israel cho rằng Hamas đang trì hoãn việc bàn giao thi thể con tin, trong khi Hamas nói cần thêm thời gian để tìm kiếm và thu hồi các thi thể. Bên cạnh đó, vẫn có các cuộc đụng độ rải rác xảy ra ở Gaza kể từ thời điểm ngừng bắn.