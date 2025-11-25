Theo RT, hãng thông tấn ISNA ngày 24/11 đã dẫn lời Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib, tiết lộ về việc Mỹ và Israel lên kế hoạch ám sát lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei.

"Đối thủ (ám chỉ Israel và Mỹ) đã tìm cách nhắm vào lãnh tụ tối cao, khi thì bằng các âm mưu ám sát, khi thì bằng các cuộc tấn công có chủ đích. Mục tiêu của các kế hoạch này là làm rối loạn tình hình đất nước", ông Khatib cho biết.

Trong tuyên bố của mình, ông Khatib không đề cập tới một kế hoạch ám sát cụ thể nào. Trên thực tế, trước khi cuộc xung đột 12 ngày nổ ra vào tháng 6, có rất ít tuyên bố công khai của Tehran liên quan đến các nguy cơ với lãnh tụ Khamenei.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh: X/@khamenei_ir

Cũng theo Bộ trưởng Khatib, chính phủ Israel hiện đang phải đối mặt với tình trạng gián điệp của Iran thâm nhập sâu vào các thể chế.

"Tel Aviv mới đây đã bắt giữ một sĩ quan không quân làm điệp viên cho Iran. Đó không phải là trường hợp duy nhất, Tehran đã thu được nhiều thông tin liên quan đến hạt nhân và nhiều tài liệu an ninh nhạy cảm khác", ông Khatib nói.

Cách đây vài tháng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump từng ngăn cản Tel Aviv thực hiện kế hoạch ám sát lãnh tụ Iran, nhưng nhấn mạnh thêm rằng một cuộc tấn công như vậy "sẽ chấm dứt xung đột".

Về phía Mỹ, Tổng thống Trump từng tuyên bố biết rõ nơi trú ẩn của nhà lãnh đạo Iran. "Chúng tôi biết chính xác vị trí mà lãnh đạo tối cao Iran đang ẩn náu. Ông ta là một mục tiêu dễ dàng, nhưng vẫn an toàn ở đó. Chúng tôi sẽ không hành động vào lúc này", ông Trump nói ngày 17/6.

Ông Khamenei (86 tuổi) là lãnh tụ tối cao của Iran từ năm 1989, và nắm quyền quyết định cuối cùng đối với mọi vấn đề của nhà nước.