Báo Times of Israel ngày 15/3 dẫn tuyên bố của IRGC cho hay: "Thủ tướng Netanyahu đã không xuất hiện trước công chúng trong vài ngày qua. Tình trạng của ông ta hiện không rõ ràng, nhưng chỉ cần ông ta còn sống, chúng tôi sẽ truy lùng đến cùng".

Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Israel đã bác bỏ toàn bộ tin đồn cho rằng ông Netanyahu bị ám sát, khẳng định người đứng đầu Tel Aviv vẫn "khỏe mạnh".

Iran phóng tên lửa tập kích mục tiêu bên phía Israel. Ảnh: WANA

Trong thông báo của mình, IRGC cũng xác nhận đã thực hiện đợt tấn công thứ 53 trong khuôn khổ chiến dịch "Lời hứa chân thật 4" của Iran nhắm vào các trung tâm chỉ huy và cơ sở điều hành hệ thống phòng thủ dân sự của Israel.

Ngược lại, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) ngày 15/3 cũng tổ chức không kích quy mô lớn nhắm vào các cơ sở chính quyền ở miền tây Iran.

Pháp - Nhật Bản - Hàn Quốc lên tiếng về đề nghị của ông Trump

Theo đài CNN, Trưởng ban Chính sách của đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản Takayuki Kobayashi ngày 15/3 cho biết bất kỳ quyết định nào về việc triển khai tàu chiến tới eo biển Hormuz sẽ gặp phải "rào cản rất lớn".

"Chúng tôi không loại trừ khả năng đó, nhưng phải cân nhắc thận trọng trong bối cảnh xung đột. Những phát biểu của Tổng thống Trump có thể thay đổi theo thời điểm, chúng tôi hy vọng Thủ tướng Sanae Takaichi có thể làm rõ ý định của ông ấy trong cuộc gặp ngày 19/3 sắp tới", ông Kobayashi nói.

Cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố Seoul sẽ xem xét kỹ càng đề nghị của Tổng thống Trump và vẫn đang tiến hành tham vấn chặt chẽ với Washington. "An toàn của các tuyến hàng hải quốc tế phục vụ cho lợi ích của tất cả các quốc gia, đồng thời được luật pháp quốc tế bảo vệ. Chúng tôi hy vọng mạng lưới vận tải hàng hải toàn cầu sẽ sớm được khôi phục bình thường", đại diện Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc nói.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pháp thông báo Paris sẽ không điều tàu chiến tới eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh nhóm tác chiến tàu sân bay Charles de Gaulle sẽ tiếp tục ở lại Địa Trung Hải.

Vào ngày 14/3, Tổng thống Trump đã kêu gọi các quốc gia bị ảnh hưởng vì việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz đưa tàu chiến tới khu vực này.