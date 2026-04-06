Cơ sở hóa dầu của Iran. Ảnh: WANA

Trang Ynet News dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho hay vụ tấn công trên diễn ra tiếp sau vụ tập kích của quân Israel vào một cơ sở hóa dầu lớn khác ở tỉnh Khuzestan, miền nam Iran hồi tuần trước. Theo ông Katz, 2 cơ sở trên chịu trách nhiệm cho khoảng 85% sản lượng hóa dầu xuất khẩu của Iran và hiện đã ngừng hoạt động.

Ông Katz tuyên bố cuộc tấn công là đòn giáng mạnh về kinh tế, khiến Iran thiệt hại hàng chục tỷ USD lợi nhuận từ hóa dầu. Israel cho rằng lợi nhuận đó được sử dụng để tài trợ cho quân đội Iran.

Hãng tin WANA của Iran dẫn lời ông Ehsan Jahaniyan, Phó Thống đốc phụ trách các vấn đề chính trị, an ninh và xã hội của tỉnh Bushehr cho biết 2 cơ sở hóa dầu là Jam và Damavand ở khu Pars đã bị không kích. Quan chức này nói thêm, hiện chưa có báo cáo về thương vong và các thông tin chi tiết hơn sẽ được công bố sau.

Israel tiêu diệt Tư lệnh Lực lượng tinh nhuệ Quds của Iran

IDF hôm nay (6/4) thông báo đã loại bỏ ông Asghar Bagheri, người giữ chức Tư lệnh Đơn vị đặc nhiệm thuộc Lực lượng Quds của Iran từ năm 2019. Đây là quan chức mới nhất trong số nhiều quan chức cấp cao thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thiệt mạng kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra vào tháng 2.

Theo IDF, ông Bagheri từng nắm giữ một loạt các vị trí cấp cao trong lực lượng Quds, tham gia các cuộc tấn công nhắm vào người Israel và Mỹ trên toàn thế giới. Dưới sự chỉ huy của ông Bagheri, đơn vị đặc nhiệm trên cũng đã tiến hành các hoạt động nhắm vào binh lính IDF ở biên giới Syria - Israel.

Lực lượng Quds chuyên thực hiện các nhiệm vụ ở nước ngoài như một phần của IRGC. Tehran chưa đưa ra bình luận nào về tuyên bố của Israel.

Ngoại trưởng Iran cảnh báo đáp trả

Theo hãng tin CNN, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi ngày 6/4 nói với người đồng cấp Pháp rằng những cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Iran sẽ gây ra hậu quả vượt ra ngoài phạm vi của Iran và khu vực.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot, ông Araghchi cũng lên án Tổng thống Mỹ Donald Trump vì phát động cuộc xung đột với Iran. "Ông Trump đã dọa tấn công các nhà máy điện và cơ sở hạ tầng dân sự khác của Iran. Hậu quả của tình huống như vậy sẽ không chỉ giới hạn ở Iran và khu vực, mà còn gây ra những tác động tàn phá đối với năng lượng và nền kinh tế toàn cầu. Trách nhiệm sẽ hoàn toàn thuộc về các quan chức Mỹ và những kẻ gây hấn".

Ngoại trưởng Iran nói thêm, nếu bất kỳ cuộc tấn công nào xảy ra, Iran sẽ “phản ứng quyết đoán và toàn diện”.