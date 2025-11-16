Video: Jerusalem Post

Tờ Jerusalem Post dẫn lời phát ngôn viên của lực lượng cảnh sát Israel cho biết, nghi phạm bị bắt giữ là một công dân sinh sống ở thành phố Netivot “có hành vi buôn lậu súng thông qua chuyến bay từ thủ đô Rome của Italia đến sân bay Ben-Gurion nằm ở ngoại ô Tel Aviv, Israel”.

“Các điều tra viên của chúng tôi đã theo dõi nghi phạm trên ngay khi người này xuất hiện ở sân bay và giám sát mọi hành động của đối tượng từ khâu kiểm tra hộ chiếu cho đến nhận hành lý. Sau đó, người này bị đơn vị cảnh sát 747 của sân bay Ben-Gurion bắt giữ. Những khẩu súng ngắn được tháo rời đã bị phát hiện bên trong hành lý của người này và chúng tôi đã gửi cho các cơ quan pháp y để thẩm định”, cơ quan an ninh Israel thông tin.

Các linh kiện súng và băng đạn bị an ninh Israel thu giữ. Ảnh: Bưu điện Jerusalem

Theo cảnh sát Israel, nghi phạm đang đối mặt với mức án 5 năm tù với hành vi buôn lậu vũ khí. Hiện chưa rõ làm thế nào đối tượng này có thể mang theo một lượng lớn linh kiện súng và băng đạn lên máy bay.