Cờ của các nước thành viên NATO. Ảnh: NATO

Báo Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) trích dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết trong khi các phái viên NATO nhất trí về các điều khoản viện trợ năm nay cho Ukraine tại cuộc họp ở Brussels ngày 30/6, Italia đã từ chối chấp nhận một điều khoản tiếp nối, trong đó cam kết liên minh sẽ “duy trì ít nhất mức hỗ trợ tương đương” trong tương lai. Họ cho biết phần nội dung này vẫn đang được đặt trong dấu ngoặc đơn và có thể thay đổi vào phút chót.

Một vòng thảo luận mới giữa đại sứ của các nước thành viên NATO dự kiến sẽ ​​diễn ra vào ngày 2/7 để thống nhất nội dung trước khi hội nghị thượng đỉnh thường niên của khối khai mạc vào ngày 7/7 tại Ankara.

Mặc dù Italia liên tục ủng hộ Ukraine trong suốt cuộc xung đột với Nga nhưng nước này đã phản đối các cam kết không giới hạn thời gian trong bối cảnh áp lực kinh tế nội địa dai dẳng.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Italia Guido Crosetto tuyên bố Rome sẽ không ủng hộ Danh sách Nhu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) của NATO, kế hoạch tài trợ cho việc mua vũ khí của Mỹ cho Kiev. Thủ tướng Italia Giorgia Meloni cũng phát ra tín hiệu rằng Rome có thể bỏ qua các kế hoạch tài trợ quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU) vì phải ưu tiên giải quyết chi phí năng lượng tăng cao trước cuộc bầu cử năm tới.

Phó Thủ tướng Italia Matteo Salvini đã chỉ trích việc viện trợ cho Ukraine. Quan chức này cho rằng việc gửi thêm vũ khí sẽ không thể giải quyết được xung đột. Trong bối cảnh một loạt các vụ bê bối tham nhũng lớn xảy ra ở Ukraine năm ngoái, ông Salvini tuyên bố việc tài trợ thêm có thể “thúc đẩy tham nhũng hơn nữa” tại quốc gia này.

Một số nước thành viên NATO khác cũng bày tỏ lo ngại về việc chia sẻ gánh nặng trong khối. Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard năm ngoái đã phàn nàn việc các quốc gia Bắc Âu, với tổng dân số chưa đến 30 triệu người, lại gánh vác 1/3 hỗ trợ quân sự của NATO dành cho Ukraine.