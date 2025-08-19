Theo đài RT, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 18/8 đã làm rõ lập trường của Moscow về khả năng binh sĩ NATO xuất hiện tại Ukraine dưới danh nghĩa "Liên minh tự nguyện".

"Một số quốc gia châu Âu đang làm gia tăng căng thẳng trong cuộc xung đột Ukraine và đẩy các đối tác NATO của mình đến một lằn ranh nguy hiểm. Nga đã nhiều lần nhấn mạnh, sự hiện diện quân sự của NATO tại Ukraine dưới bất kỳ hình thức nào đều không thể chấp nhận được", bà Zakharova cho biết.

Trước đó, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergey Shoigu cũng cảnh báo, kịch bản NATO đưa quân đến Ukraine có thể châm ngòi cho một cuộc xung đột toàn cầu.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Sputnik

Trong cuộc hội đàm vào cuối tuần trước với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã nói về một "Liên minh tự nguyện" có thể được triển khai nếu Nga và Ukraine đạt một thỏa thuận hòa bình.

Ukraine mua 90 tỷ USD vũ khí Mỹ để đổi lấy đảm bảo an ninh

Theo CNN, Tổng thống Zelensky ngày 18/8 xác nhận Ukraine đã cam kết mua 90 tỷ USD vũ khí từ Mỹ sau cuộc gặp tại Nhà Trắng với Tổng thống Trump.

"Chúng tôi đã lên kế hoạch mua 90 tỷ USD vũ khí Mỹ thông qua tài trợ của châu Âu như một phần của các đảm bảo an ninh. Thỏa thuận chính thức sẽ được ký trong 7-10 ngày nữa", ông Zelensky nói.

Nguồn tin của tờ Financial Times tiết lộ, ngoài thỏa thuận mua vũ khí, Ukraine và Mỹ cũng sẽ ký kết thêm thỏa thuận hợp tác sản xuất máy bay không người lái (UAV) trị giá 50 tỷ USD. Khi được hỏi về khả năng tăng cường viện trợ quân sự cho Kiev, ông Trump trả lời: "Mỹ không cho đi gì cả, chúng tôi đang nói về một thương vụ mua bán".