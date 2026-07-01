Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: EPA

Trả lời phỏng vấn hãng tin Anadolu trước thềm hội nghị thượng đỉnh của NATO tại Ankara vào các ngày 7 - 8/7, ông Rutte nói: "Tôi thường cố gắng ngủ vào ban đêm. Nhưng nếu có điều gì đó khiến tôi mất ngủ thì đó là Nga, Trung Quốc. Bắc Kinh đang tăng cường sức mạnh quân sự một cách mạnh mẽ và sẽ có 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030... Tuy nhiên, Nga là mối đe dọa chính hiện nay và trong dài hạn".

Quan chức này nói thêm một trong những ưu tiên của NATO là duy trì sự hỗ trợ cho Ukraine.

Khi được hỏi về kỳ vọng đối với hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Rutte bày tỏ hy vọng sau khi sự kiện kết thúc "mọi người sẽ nói đây là một hội nghị thượng đỉnh đã thực hiện các cam kết được đưa ra tại The Hague vào năm ngoái". Các cam kết được đề cập bao gồm tăng chi tiêu quốc phòng và củng cố tổ hợp công nghiệp quân sự.

"Có một số ví dụ thành công và nhìn chung mọi thứ đang tốt hơn. Một trong những ưu tiên quan trọng nhất là tăng sản lượng trong ngành công nghiệp quốc phòng. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề này trước tiên tại Diễn đàn Công nghiệp quốc phòng NATO vào ngày khai mạc hội nghị", Tổng thư ký NATO nói.

Theo ông Rutte, trong khuôn khổ khái niệm "NATO 3.0" nhằm đổi mới liên minh, Mỹ sẽ trao cho các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) nhiều trách nhiệm hơn ở châu Âu và Ukraine.

Người đứng đầu NATO tuyên bố: "NATO 3.0 khác với NATO 2.0, nơi chúng ta quá phụ thuộc vào Mỹ. Mỹ sẽ vẫn tham gia các vấn đề ở châu Âu, cả về quân sự thông thường lẫn hạt nhân. Tuy nhiên, các bạn sẽ thấy một NATO mạnh mẽ hơn do châu Âu lãnh đạo. Trong tương lai gần, các nước châu Âu sẽ đảm nhận quyền chỉ huy 3 bộ tư lệnh chung của NATO".