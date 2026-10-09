Truyền thông Italia đưa tin một nhà sản xuất rượu vang danh tiếng của nước này đã bị lấy trộm 30.000 chai rượu vang thượng hạng, có tổng trị giá khoảng 5 triệu Euro.

Rượu vang. Ảnh: Ilfoglio

Marchesi Antinori, một trong những nhà sản xuất rượu vang thuộc sở hữu gia đình lớn nhất Italia cho biết vụ trộm xảy ra hôm 3/10 tại kho hàng của công ty ở vùng Tuscany, khi họ đang chuẩn bị chuyển một lô hàng cho khách nước ngoài.

Ít nhất 7 người đàn ông đeo mặt nạ được cho đã vô hiệu hóa hệ thống báo động, tắt camera giám sát và sử dụng xe nâng của công ty để chất đầy 2 xe tải lớn những chai rượu vang đỏ thượng hạng thuộc các dòng Tignanello, Solaia và Guado al Tasso.

Giám đốc điều hành công ty Renzo Cotarella nói với báo Corriere della Sera rằng đây là vụ trộm rượu vang có quy mô lớn nhất từng xảy ra tại Italia. “Chắc chắn chưa từng có vụ trộm nào ở Italia có quy mô và giá trị lớn như vậy”, ông Cotarella nhận định. Doanh nhân này bày tỏ hy vọng nhà chức trách có thể lần theo dấu vết số rượu bị đánh cắp.

“Không thể để hai xe tải chở đầy hàng hóa biến mất như chưa từng tồn tại. Các tuyến đường ở Tuscany có rất nhiều camera giám sát. Có lẽ nếu may mắn, chúng tôi sẽ thu hồi được ít nhất một phần số chai rượu bị lấy đi”, ông Cotarella nói.

Ông Cotarella chia sẻ với tờ Financial Times: “Những loại rượu này có giá trị rất lớn và tôi không biết làm thế nào bọn tội phạm có thể bán số rượu đó ra khắp thế giới mà không bị phát hiện”.

Công ty cho rằng việc lựa chọn những chai rượu thượng hạng để lấy cắp, loại thường có giá từ 150 - 500 Euro mỗi chai cho thấy thủ phạm rất sành về rượu vang và nắm được thông tin nội bộ.

Vụ trộm chỉ được phát hiện vào sáng 5/10, khi nhân viên đến cơ sở làm việc. Chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ.

Marchesi Antinori được thành lập năm 1385 và hiện xuất khẩu sản phẩm sang 170 quốc gia. Doanh thu của công ty trong năm ngoái đạt 263 triệu Euro.

Italia đã ghi nhận hàng loạt vụ trộm rượu vang trong năm nay, trong đó có 2 vụ tại vùng Piedmont ở miền Bắc, với số rượu bị lấy cắp được cho có tổng trị giá hàng trăm nghìn Euro.