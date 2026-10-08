Hiện có 6 ứng viên tranh cử chức Tổng giám đốc WHO. Ảnh: WHO

Theo hãng tin Nikkei Asia, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói với các phóng viên rằng nếu đắc cử, bà Song Li sẽ giúp WHO đóng vai trò tích cực hơn trong việc cải thiện sức khỏe và phúc lợi của toàn nhân loại.

“Phát triển y tế toàn cầu vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Vai trò của Tổng giám đốc WHO đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy tiến bộ vững chắc”, bà Mao Ninh nói.

Người phát ngôn Trung Quốc cho biết thêm việc Bắc Kinh đề cử ứng viên sẽ góp phần thúc đẩy việc xây dựng một cộng đồng y tế toàn cầu và thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của nước này đối với chủ nghĩa đa phương.

Bắc Kinh từ lâu tìm cách đảm nhận nhiều trách nhiệm hơn tại các cơ quan Liên Hợp Quốc và các tổ chức đa phương khác, trong khi nước Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump lại đang giảm mức độ tham gia tại Liên Hợp Quốc và một số tổ chức trực thuộc.

Bà Song là quan chức cấp cao trong lĩnh vực y tế công cộng, có 20 năm kinh nghiệm về chính sách y tế dành cho bà mẹ, trẻ em và hợp tác quốc tế. Theo tiểu sử chính thức, bà Song từng tham gia tích cực vào công tác ứng phó của Trung Quốc đối với các cuộc khủng hoảng y tế lớn, trong đó có dịch SARS, cúm gia cầm và đại dịch Covid-19.

Năm 2020, bà Song cũng là chủ biên một tài liệu hỏi - đáp về phòng chống và kiểm soát Covid-19 nhằm xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia về chăm sóc sức khỏe của bà mẹ và trẻ em trong đại dịch.

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Trump đã nhiều lần chỉ trích cách WHO xử lý đại dịch Covid-19 và cáo buộc tổ chức này thiên vị Trung Quốc. WHO bác bỏ các cáo buộc trên.

WHO sẽ công bố danh sách đầy đủ các ứng viên lãnh đạo sau khi các cuộc họp cuối cùng của các ủy ban khu vực kết thúc, dự kiến vào đầu tháng 11. Đến nay, 6 ứng viên đến từ Ảrập Xêút, Bỉ, Qatar, Botswana, Indonesia và Tây Ban Nha đã công khai danh tính trên trang web của WHO.

Một cựu quan chức cấp cao của WHO nhận định Trung Quốc có thể dùng việc đề cử ứng viên này như một đòn bẩy để gia tăng ảnh hưởng tại tổ chức, thông qua việc bảo đảm có thêm nhiều quan chức cấp cao người Trung Quốc làm việc tại WHO.