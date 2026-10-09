Bà Navanethem “Navi” Pillay, luật gia người Nam Phi và là cựu Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 2026.

Bà Navanethem “Navi” Pillay được trao giải Nobel hòa bình 2026. Ảnh: EPA

Theo kênh Sky News, Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy Jorgen Watne Frydnes thông báo bà Pillay, 85 tuổi, được vinh danh vì những nỗ lực thúc đẩy hòa bình và luật pháp quốc tế. Ông Frydnes nói những đóng góp của bà Pillay “là nguồn hy vọng và cảm hứng cho tất cả những người mong muốn xây dựng một thế giới hòa bình hơn”.

“Trong bối cảnh số lượng các cuộc chiến tranh và xung đột gia tăng, khi các thẩm phán và thể chế luật pháp quốc tế đang chịu sự công kích về mặt chính trị, Ủy ban Nobel muốn nhắc nhở rằng khả năng giải quyết xung đột mà không sử dụng vũ lực hay bạo lực phụ thuộc vào việc tuân thủ pháp quyền quốc tế. Một hệ thống pháp luật quốc tế, trong đó tội phạm chiến tranh phải chịu trách nhiệm và các nạn nhân của hành vi lạm dụng có thể chứng kiến công lý được thực thi, là điều kiện tiên quyết để xây dựng một thế giới hòa bình”.

Ủy ban Nobel đề cao “một sợi chỉ kết nối những hoạt động ban đầu của bà Pillay trong việc bảo vệ ông Nelson Mandela và những người khác đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid cho tới quá trình bà làm thẩm phán trong một số vụ án quốc tế quan trọng của thời đại chúng ta”.

Giải Nobel Hòa bình trị giá 12 triệu kronor Thụy Điển (hơn 1,2 triệu USD) dự kiến được trao tại Oslo vào ngày 10/12. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 125 năm giải thưởng ra đời. Ủy ban Nobel Na Uy đã nhận được đề cử cho 287 ứng viên, trong đó hơn một phần tư là các tổ chức.