Hoàn thành bước đầu

Italia đã hoàn thành nhiệm vụ trước Bắc Ireland còn non kinh nghiệm, với chiến thắng 2-0, và giành quyền vào trận chung kết vòng play-off World Cup 2026, nơi họ sẽ đối đầu Bosnia vào ngày 31/3.

Đây không phải màn trình diễn quá thuyết phục của Italia, một tập thể vẫn còn nhiều vấn đề, thiếu ý tưởng trong lối chơi, nhưng họ đã làm được điều cần làm trong bối cảnh mọi ánh mắt đang dõi theo đội bóng do Gennaro Gattuso dẫn dắt.

Tonali thể hiện tinh thần Gattuso. Ảnh: FIGC

Sau khi vắng mặt ở 2 kỳ World Cup liên tiếp (2018 và 2022), đội tuyển 4 lần vô địch thế giới vẫn còn cơ hội góp mặt tại Bắc Mỹ vào mùa hè năm nay. Để làm được điều đó, họ sẽ phải thắng Bosnia trên sân khách, đối thủ vừa lội ngược dòng loại Xứ Wales nhờ loạt luân lưu (1-1 trong thời gian thi đấu chính thức).

Italia rõ ràng đang gặp vấn đề về lối chơi, điều phơi bày từ nhiệm kỳ Roberto Mancini đến Luciano Spalletti.

Dù khởi đầu trận đấu trước Bắc Ireland khá hứng khởi với khoảng 10 phút ép sân liên tục, tạo ra nhiều cú dứt điểm về phía khung thành của thủ môn Charles – trong đó có pha của Di Marco khá nguy hiểm – nhưng đó gần như là tất cả những gì các tifosi được thấy từ một Italia giàu truyền thống.

Sau quãng thời gian đó, nhịp độ trận đấu chùng xuống, lối chơi trở nên chậm chạp và thiếu sáng tạo.

Chính trong bối cảnh ấy, Bắc Ireland dần chơi tự tin hơn. Đội bóng trẻ này, không còn mang đậm phong cách bóng dài kiểu Anh, đã triển khai bóng khá mạch lạc với những pha phối hợp liên tục ở tuyến giữa.

Kaen cũng tỏa sáng với bàn thắng tuyệt đẹp. Ảnh: FIGC

Tuy nhiên, điểm yếu của họ là thiếu những cá nhân có thể tạo đột biến. Dù vậy, họ vẫn thi đấu khá thoải mái.

Tonali và tinh thần Gattuso

Tỷ số 0-0 sau giờ nghỉ khiến mọi thứ còn bỏ ngỏ. Người ta chờ đợi một Italia bùng nổ hơn trong hiệp 2, thể hiện bản lĩnh ở một trận đấu mang tính sống còn.

Thực tế, Italia không cần phải tăng tốc quá nhiều vẫn có được bàn thắng. Phút 56, từ quả tạt của Politano vào vòng cấm, hậu vệ Price phá bóng ra đúng vị trí của Sandro Tonali, và tiền vệ Newcastle tung cú vô lê đầy quyết đoán ở rìa vòng cấm mở tỷ số.

Bàn thắng này gần như kết liễu trận đấu. Đến phút 80, Tonali ghi dấu ấn với tình huống tranh chấp bóng bổng đưa vào vòng cấm, nơi Moises Kean xử lý cá nhân xuất sắc trước khi dứt điểm chân trái ấn định kết quả 2-0.

Bắc Ireland không còn khả năng kháng cự và hầu như không gây được nguy hiểm cho khung thành của Gigio Donnarumma.

Ở thành phố Bergamo, các tifosi hài lòng về mặt kết quả và có sự lạc quan về khả năng đội nhà sẽ tham dự World Cup 2026.

Gattuso thay đổi Italia. Ảnh: FIGC

Công thức để đến World Cup? Khi lối chơi vẫn còn rất nhạt nhòa, Azzurri hiện nay có nhiều điểm tích cực hơn giai đoạn với Spalletti: sự tập trung, tính kiên nhẫn, và thêm một chút tinh thần “Gattusismo” (nói về tinh thần quyết tâm, gan dạ).

Tonali đại diện cho thứ tinh thần “Gattusismo” ấy. Anh chiến đấu không biết mệt mỏi, trực tiếp làm nhiệm vụ thay cho các tiền đạo để mở ra chiến thắng.

“Chúng tôi đã tận dụng tốt những khoảnh khắc tích cực hiếm hoi mà mình có được”, Tonali nhìn lại. Cựu tiền vệ Milan thừa nhận: “Chúng tôi đã lo lắng, có sự căng thẳng ở đầu hiệp 2. Sau bàn đầu tiên, chúng tôi thoải mái hơn về mặt tinh thần”.

Gattuso, nhà vô địch World Cup 2006, giúp các cầu thủ gần nhau hơn. “Những năm tháng đau khổ đã gắn kết chúng tôi lại với nhau; chúng tôi là một tập thể chiến đấu vì Ringhio”, tiền vệ Manuel Locatelli cho biết. “Ông ấy là thủ lĩnh của chúng tôi”.

Bosnia mạnh và giàu kinh nghiệm hơn Bắc Ireland. “Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải giành chiến thắng trong trận chung kết”, Tonali kết luận.