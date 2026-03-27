Thụy Điển giành chiến thắng thuyết phục 3-1 trước Ukraine tại bán kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu, trong ngày Viktor Gyokeres tỏa sáng rực rỡ.

Ngay từ những phút đầu, tiền đạo đang khoác áo Arsenal đã lên tiếng. Phút thứ 6, Gyokeres tận dụng cơ hội để dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho Thụy Điển. Bàn thắng sớm giúp đội bóng Bắc Âu thi đấu tự tin và kiểm soát tốt thế trận trong phần còn lại của hiệp một.

Gyokeres chói sáng với cú hat-trick - Ảnh: FIFA

Bước sang hiệp hai, Gyokeres tiếp tục chứng minh đẳng cấp. Phút 51, anh hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm lạnh lùng, trước khi khép lại ngày thi đấu thăng hoa bằng bàn thắng thứ ba ở phút 73, qua đó hoàn tất cú hat-trick ấn tượng.

Ukraine nỗ lực dâng cao đội hình trong những phút cuối và có được bàn danh dự do công của Ponomarenko ở phút 90, nhưng điều đó không đủ để thay đổi cục diện trận đấu.

Lewandowski lập đại công giúp Ba Lan ngược dòng hạ Albania - Ảnh: FIFA

Chiến thắng này giúp Thụy Điển giành quyền vào chung kết nhánh B, nơi họ sẽ đối đầu Ba Lan. Ở trận bán kết còn lại, Ba Lan lội ngược dòng đánh bại Albania 2-1. Lewandowski mở tỷ số ở phút 63 trước khi Zielinski ấn định chiến thắng, sau khi Albania dẫn trước từ hiệp một.

Trận chung kết tranh một trong 4 tấm vé cuối cùng của châu Âu đi World Cup 2026 giữa Thụy Điển và Ba Lan hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn, vào lúc 01h45 ngày 1/4 tới.