Từ nước Pháp, tờ L’Equipe loan đi một ‘vụ nổ’ thứ 2 khiến dư luận thêm dậy sóng về đội ngũ y bác sĩ của đội bóng hàng đầu như Real Madrid.

Cụ thể, theo nguồn này, Kylian Mbappe không phải là trường hợp duy nhất bị bác sĩ Real Madrid dự đoán… nhầm chân. Thực tế, một ngôi sao khác của họ là Eduardo Camavinga cũng từng chịu cảnh tương tự.

Tiền vệ người Pháp bị chấn thương mắt cá chân phải trong trận đấu mà anh đóng góp 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của Real Madrid trước Athletic Bilbao vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, khi tiến hành chụp MRI cho Camavinga thì các bác sĩ CLB lại kiểm tra… chân trái.

Thế là từ lo lắng ban đầu e tình hình không mấy khả quan với chấn thương của Camavinga, sau kết quả kiểm tra của các bác sĩ Real Madrid, anh được cho chỉ bị bong gân.

Hai ngày sau, Camavinga trở lại tập luyện cùng đội 1 Real Madrid và thậm chí có tên trong danh sách đội hình chuẩn bị cho trận gặp Celta Vigo – nhưng khi đó Xabi Alonso không sử dụng mà tung những cầu thủ khác vào sân.

Dù vậy, sau đó chấn thương của ngôi sao người Pháp trở nặng, phải vắng mặt 3 trận tiếp theo của Real Madrid.

Khi Mbappe bị chấn thương, sau các chẩn đoán của bác sĩ Real Madrid, anh đã có những hoài nghi và xin về Paris tìm đến bác sĩ danh tiếng Bertrand Sonnery-Cottet để kiểm tra lại.

Vị này đã tìm ra vấn đề và đề nghị Mbappe thay đổi phương pháp điều trị, với kết quả thể hiện rõ: anh không cần phải phẫu thuật, đã trở lại – vào sân từ ghế dự bị ở các trận Real Madrid 2-1 Man City và derby Madrid.

Vào rạng sáng nay (27/3), Mbappe cho thấy anh đã hoàn toàn sung mãn trở lại khi ghi bàn, dẫn dắt Pháp giành chiến thắng 2-1 trong trận giao hữu với Brazil.

Nhưng có lẽ để tránh cho đội ngũ y tế Real Madrid chịu thêm búa rìu dư luận, vào ngày trước trận đấu, anh đã phủ nhận chuyện bị khám nhầm chân.