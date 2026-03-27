Vòng bán kết play-off World Cup 2026 khu vực châu Âu đã khép lại với hàng loạt diễn biến kịch tính, nơi những tấm vé vào chung kết được định đoạt bằng cả bản lĩnh lẫn may mắn.

Tâm điểm chú ý thuộc về cuộc đối đầu giữa Italia và Bắc Ireland. Sự tỏa sáng của Sandro Tonali và Moise Kean giúp đội bóng màu áo thiên thanh giành chiến thắng 2-0 để tiến vào chung kết nhánh A.

Italia thắng thuyết phục Bắc Ireland - Ảnh: Azzurri

Hấp dẫn bậc nhất thuộc về cặp đấu giữa CH Séc và Ireland. Hai đội tạo nên màn rượt đuổi hấp dẫn, hòa 2-2 sau 120 phút. Trên chấm luân lưu, CH Séc thể hiện sự lạnh lùng để giành chiến thắng 4-3, qua đó đoạt vé đi tiếp trong sự nghẹt thở.

Kịch tính không kém diễn ra ở cặp đấu giữa Xứ Wales và Bosnia & Herzegovina. Sau khi hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức và hiệp phụ, Bosnia đã bản lĩnh hơn ở loạt sút luân lưu, thắng 4-2 để giành quyền vào chung kết nhánh A.

Ở các cặp đấu còn lại, Đan Mạch dễ dàng vượt qua Bắc Macedonia với tỷ số 4-0. Thổ Nhĩ Kỳ thắng tối thiểu Romania, còn Kosovo tạo bất ngờ khi hạ Slovakia với tỷ số 4-3.

Bosnia & Herzegovina, Đan Mạch cùng Thụy Điển vào chung kết play-off - Ảnh: FIFA

Như vậy, bốn cặp chung kết play-off đã được xác định gồm: Bosnia & Herzegovina gặp Italia, Thụy Điển đối đầu Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ chạm trán Kosovo và CH Séc gặp Đan Mạch.

Theo lịch thi đấu, các trận chung kết sẽ đồng loạt diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4, hứa hẹn những màn so tài nghẹt thở để giành vé tới World Cup 2026.