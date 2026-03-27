Sân khấu của Mbappe

Dưới bầu không khí ẩm ướt của Massachusetts, Kylian Mbappe chiếm trọn ánh đèn sân khấu trong một màn trình diễn vốn sinh ra để tôn vinh chính anh. Và cũng để khẳng định rằng Brazil vẫn còn rất xa so với tầm vóc mà chiếc áo ấy đòi hỏi.

Carlo Ancelotti làm tất cả những gì có thể với một thế hệ khá hơn là xuất sắc. Một tập thể dựa nhiều vào cảm xúc hơn là lý trí. Pháp giành chiến thắng, dù không làm gì quá đặc biệt.

Mbappe nhảy samba trước Brazil. Ảnh: FFF

Đội bóng của Didier Deschamps thể hiện sự chắc chắn, tổ chức và đặc biệt là bản năng sát thủ. Nhờ Mbappe. Người đã trở lại; và trở lại một cách đầy mạnh mẽ. Lãnh đạo, bùng nổ và biết ghi bàn. Anh cất cánh sau những tuần dính chấn thương ở Real Madrid.

Đó không phải là một màn trình diễn đáng nhớ. Sân Gillette, “hang ổ” của New England Patriots (CLB bóng bầu dục), chứng kiến một trận đấu có nhiều đoạn trầm hơn là cao trào.

Những tia điện chỉ lóe lên từng lúc. Nhưng điều mà tất cả chờ đợi đã xuất hiện: tiếng gầm của Mbappe.

Anh đã 46 ngày không ghi bàn, cũng chừng ấy thời gian không đá chính. Không còn là chính mình sau nhiều ngày bị cuốn vào tâm bão truyền thông, liên quan đến việc bộ phận y tế Real Madrid kiểm tra… nhầm chân dẫn đến khó khăn khi điều trị chấn thương.

Một pha bứt tốc ngoạn mục, vài giây hồi hộp và một cú lốp bóng khiến Ederson đứng chôn chân. Bàn thắng ấn tượng đến mức khiến hàng thủ đối phương xấu hổ.

Ekitike ghi bàn rất tinh tế. Ảnh: FFE

Với những người hâm mộ Canarinha trên khán đài, siêu phẩm của Mbappe gợi nhớ đến phong cách ghi bàn của huyền thoại Ronaldo Nazario thời đỉnh cao. Ninja Rùa nhảy điệu samba.

Một đòn quyết định trong trận đấu mà Vinicius gần như mất hút. Với việc Raphinha rời sân từ hiệp 1, càng cho thấy: Pháp, dù không rực rỡ, vẫn là Pháp. Còn Brazil lúc này, không còn là Brazil.

Thử nghiệm

Cả hai đội đều có hàng phòng ngự chắp vá. Brazil hầu như không có ai hứa hẹn được đá chính tại World Cup 2026. Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Alex Sandro, Eder Militao, Vanderson và thủ môn số 1 Alisson vắng mặt. Phía Pháp thiếu vắng Saliba. Cùng với Ousmane Dembele và Mbappe, họ tạo nên hàng công khiến đối thủ sợ hãi.

Cả hai đội đều thiếu một bộ não điều tiết. Brazil phản chiếu điều đó rõ nét hơn. Ancelotti thử nghiệm Vinicius ở vị trí tiền đạo, đá cặp với Cunha. Gabriel Martinelli chơi phía sau, còn Raphinha bên cánh phải.

Brazil thi đấu khó khăn khi vắng nhiều trụ cột. Ảnh: CBF

Hai “quái vật” của World Cup đang dần lộ diện: ưa chuộng lối chơi trực diện hơn là kiểm soát. Họ không chạy, họ bay. Hai đội sống dựa nhiều vào khoảnh khắc của các cá nhân hơn là sự hài hòa tập thể.

Điều đó đôi khi mang lại thành công, nhưng khó bền vững, đặc biệt với Brazil. Thiếu người kiến thiết, thiếu bộ não. Casemiro cố gắng gánh vác, nhưng không thể làm tất cả.

Brazil trông chờ vào việc đưa bóng thật nhanh tới các ngôi sao và hy vọng họ tự tạo ra phép màu. Một công thức có trần giới hạn không cao.

Kịch bản trận đấu khá đơn giản. Pháp kiểm soát gần như theo quán tính, còn Brazil cố gắng phản công khi có bóng – điều hiếm khi xảy ra. Sau 30 phút đầu tẻ nhạt đến mức hai đội gần như chưa kịp đổ mồ hôi trước giờ nghỉ uống nước, trận đấu bất ngờ bùng nổ.

Mbappe, dù ít chạm bóng, cho thấy bóng đá không nằm ở số lượng mà ở chất lượng. Một cơ hội, một bàn thắng. Tốc độ và sự sắc bén.

Massachusetts bùng nổ, còn Ancelotti thì bất lực trước sai lầm phòng ngự của Leo Pereira – trung vệ ra mắt ở tuổi 30. Brazil vốn đã mong manh, nay lại càng trở nên “mềm như thạch”.

HLV Ancelotti còn nhiều việc phải làm trước World Cup 2026. Ảnh: CBF

Ngay đầu hiệp 2, Brazil thay đổi. Trong khoảng 10 phút, họ gây sức ép lớn khiến Pháp phải chống đỡ vất vả. Rồi bước ngoặt xảy ra: Upamecano phạm lỗi với Cunha. Trọng tài ban đầu rút thẻ vàng, nhưng sau khi xem VAR, quyết định đổi thành thẻ đỏ trực tiếp.

Tưởng như đây là cơ hội cho Brazil, nhưng thực tế lại ngược lại. Trước 10 người, họ chơi tệ hơn. Rồi tự nhận lấy đòn hồi mã thương: Pháp phản công, Olise đột phá như chỗ không người, chọc khe vào vòng cấm để Ekitike ghi bàn bằng cú lốp bóng tinh tế. Đơn giản, nhẹ nhàng, hiệu quả.

Mbappe rời sân ở phút 66, không có dấu hiệu chấn thương, trong tiếng vỗ tay của khán giả. Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Những phút cuối chứng kiến nỗ lực vùng lên của Brazil. Bàn rút ngắn tỷ số của Bremer là không đủ, khi Vinicius, với băng đội trưởng, phung phí cơ hội trong thời gian bù giờ.