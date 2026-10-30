Jack Grealish vừa bị loại khỏi danh sách đăng ký trận Everton gặp Newcastle tại vòng 4 Carabao Cup vì vi phạm kỷ luật CLB.

Tuyển thủ Anh vắng mặt ở trận đấu với Arsenal tại Premier League cuối tuần trước vì bị ốm.

Anh được kỳ vọng sẽ trở lại trong cuộc tiếp đón Newcastle. Tuy nhiên, Everton xác nhận, cầu thủ được mượn từ Man City sẽ không góp mặt để chấp hành án phạt do vi phạm nội quy.

Jack Grealish sa sút phong độ gần đây - Ảnh: Sky Sports

Trong thông báo cập nhật lực lượng trên mạng xã hội X, Everton đăng tải:

"Jarrad Branthwaite tiếp tục vắng mặt trận thứ hai liên tiếp theo quy trình theo dõi chấn động não, trong khi Jack Grealish không được đăng ký thi đấu do vi phạm kỷ luật của CLB”.

Được biết, cầu thủ 31 tuổi bị phạt vì tự ý bỏ tập.

Jack Grealish gia nhập Everton theo dạng cho mượn từ mùa trước nhằm tìm lại phong độ, sau khi không còn nằm trong kế hoạch của Man City tại Etihad.

Ban đầu, anh phần nào cho thấy hình ảnh từng khiến Man City chi tới 100 triệu bảng để đưa mình về hồi tháng 8/2021.

Tuy nhiên, phong độ Grealish sa sút trước khi chấn thương rạn xương do quá tải ở bàn chân trái, khiến anh kết thúc mùa 2025/26 sớm.

Mùa này, Grealish đã ra sân 6 trận cho Everton trên mọi đấu trường nhưng chưa ghi bàn hay có pha kiến tạo nào.