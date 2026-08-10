LTS: Mới đây, trang Carscoops đã đăng tải bài viết đánh giá xe của biên tập viên Brad Anderson đưa ra góc nhìn về mẫu xe Honda CR-V Hybrid AWD. VietNamNet xin chia sẻ lại góc nhìn này để độc giả tham khảo:

Khi Honda đưa thế hệ CR-V Hybrid mới tới thị trường Úc vào năm 2024, mẫu xe này chỉ có một phiên bản e:HEV RS được trang bị khá đầy đủ nhưng thiếu hệ dẫn động 4 bánh. Đến năm 2026, phiên bản hybrid không chỉ chiếm phần lớn trong dòng CR-V mà còn được bổ sung hệ dẫn động AWD.

Bổ sung sự thiếu hụt quan trọng

Sự thay đổi này rất quan trọng bởi hai đối thủ chính của CR-V là Toyota RAV4 thế hệ mới và Mazda CX-5 đều có hệ dẫn động 4 bánh. Mazda CX-5 hiện chưa có phiên bản hybrid nên trước mắt Toyota RAV4 Hybrid AWD thế hệ mới trở thành đối thủ trực tiếp nhất của Honda trong nhóm xe SUV hybrid.

Honda CR-V hiện đang là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Toyota RAV4 và Mazda CX-5 tại Úc. Ảnh: Carscoops

Nhằm đánh giá khả năng cạnh tranh của CR-V 2026 trước những đối thủ mới, các chuyên gia của trang Carscoops đã lựa chọn phiên bản cao cấp nhất CR-V e:HEV RS AWD để trải nghiệm thực tế.

Lần gần nhất CR-V được thử nghiệm vào cuối tháng 11/2024 là phiên bản sử dụng động cơ 4 xi-lanh tăng áp 1.5L Turbo. Đây từng là động cơ phổ biến trên nhiều phiên bản CR-V trước đó. Tuy nhiên, hiện chỉ còn 2 phiên bản VTi X và VTi L7 sử dụng động cơ này, trong khi 4 phiên bản còn lại đều chuyển sang hệ truyền động hybrid.

Các phiên bản CR-V e:HEV sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh hút khí tự nhiên 2.0L (181 mã lực) kết hợp hai mô-tơ điện cho công suất kết hợp 204 mã lực và mô-men xoắn 335 Nm, đi kèm hộp số e-CVT.

Ở phiên bản 2026, Honda CR-V Hybrid được bổ sung thêm hệ thống dẫn động 4 bánh.

Trong khi đó, động cơ tăng áp 1.5L VTEC Turbo có công suất chỉ nhỉnh hơn chút với 188 mã lực nhưng mô-men xoắn tối đa lại thấp hơn đáng kể, chỉ đạt tối đa 240 Nm. Điều này cho thấy lợi thế đáng kể của hệ truyền động hybrid về mô-men xoắn.

Tại Úc, Honda CR-V bản xăng có giá khởi điểm từ 44.900 AUD (828 triệu đồng) cho bản VTi X. Các phiên bản hybrid có giá khởi điểm từ 49.900 AUD (920 triệu đồng), trong khi bản e:HEV RS AWD cao cấp nhất có giá 64.400 AUD (1,188 tỷ đồng).

Nội thất chưa thực sự nổi bật

Honda không thực hiện nhiều thay đổi đáng kể đối với khoang nội thất CR-V 2026. So với Toyota RAV4 và Mazda CX-5 thế hệ mới, thiết kế của CR-V 2026 có vẻ hơi lỗi thời, đặc biệt ở màn hình thông tin giải trí nhỏ hơn nhiều. Nhưng nhìn chung, tổng thể nội thất vẫn khá tốt.

Tổng thể nội thất của Honda CR-V Hybrid 2026 dù không thay đổi nhiều nhưng vẫn cho cảm giác khá tốt.

Xe vẫn giữ nguyên kích thước màn hình cảm ứng 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây. Giao diện phần mềm cũng chưa thực sự hiện đại nếu đặt cạnh một số đối thủ mới, cả về đồ họa lẫn số lượng tính năng.

Trên phiên bản hybrid, Honda thay cần số truyền thống bằng cụm nút điều khiển. Thiết kế này gọn gàng nhưng có thể gây bất tiện trong một số thao tác, chẳng hạn khi thực hiện quay đầu xe nhiều lần.

Điểm đáng chú ý là Honda vẫn duy trì các núm xoay và phím bấm vật lý cho hệ thống điều hòa thay vì chuyển chúng lên màn hình. Bảng táp-lô và cửa gió điều hòa sử dụng thiết kế lưới tổ ong đặc trưng. Hầu hết các bề mặt đều cho cảm giác khá cao cấp khi chạm vào, mặc dù thiết kế tổng thể hơi đơn điệu và thiếu sáng tạo.

Hầu hết các bề mặt đều cho cảm giác khá cao cấp khi chạm vào, mặc dù thiết kế tổng thể hơi đơn điệu và thiếu sáng tạo.

Khoang cabin rộng rãi và cảm giác thoáng đãng được tăng thêm nhờ cửa sổ trời toàn cảnh, trang bị này chỉ có trên phiên bản VTi L7 và phiên bản cao cấp nhất e:HEV RS. Riêng phiên bản e:HEV RS có thêm màn hình hiển thị trên kính chắn gió HUD, bàn đạp thể thao bằng hợp kim và trần xe màu đen. Hệ thống âm thanh Bose 12 loa cũng được trang bị tiêu chuẩn trên e:HEV RS và e:HEV LX.

Một ưu điểm khác của CR-V là khả năng chở hành lý. Khi hàng ghế sau dựng thẳng, khoang hành lý có dung tích 581 lít. Con số này tăng lên 1.636 lít khi gập hàng ghế thứ hai.

Hệ truyền động hybrid vận hành hiệu quả

Honda mô tả e:HEV là hệ thống hybrid thông minh có thể hoạt động theo cả cấu hình hybrid nối tiếp và hybrid song song. Động cơ xăng 2.0L có thể tạo điện để mô-tơ dẫn động bánh xe hoặc trực tiếp truyền lực tới bánh xe với sự hỗ trợ của mô-tơ điện.

Ở tốc độ thấp và trung bình, CR-V chủ yếu vận hành theo cơ chế hybrid nối tiếp. Khi chạy nhanh trên đường cao tốc, động cơ xăng đảm nhận vai trò lớn hơn. Cách bố trí này giúp CR-V e:HEV RS duy trì khả năng vận hành tương đối linh hoạt trong nhiều điều kiện. Đặc biệt, mức tiêu hao nhiên liệu là một trong những điểm đáng chú ý.

Việc bổ sung hệ dẫn động AWD còn giúp hạn chế tình trạng trượt bánh có thể xảy ra trên các bản CR-V dẫn động cầu trước.

Honda công bố CR-V e:HEV RS AWD tiêu thụ trung bình 5,7 lít/100 km. Trong quá trình trải nghiệm kéo dài một tuần với nhiều tuyến đường cao tốc và ngoại ô, mức tiêu thụ ghi nhận thực tế còn thấp hơn, chỉ khoảng 5,5 lít/100 km. Hệ thống phanh tái tạo năng lượng có thể điều chỉnh thông qua lẫy phía sau vô-lăng cũng góp phần cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng.

Việc bổ sung hệ dẫn động AWD còn giúp hạn chế tình trạng trượt bánh có thể xảy ra trên các phiên bản dẫn động cầu trước khi mô-tơ điện tạo ra mô-men xoắn tức thời lớn. Dù vậy, hệ truyền động đôi lúc vẫn phát ra tiếng động khá rõ và giữ vòng tua động cơ lâu hơn mong muốn.

Hộp số e-CVT thực chất không phải CVT truyền thống mà sử dụng một cấp truyền động, được Honda điều chỉnh để tạo cảm giác chuyển số gần giống hộp số tự động thông thường. Trong điều kiện sử dụng hàng ngày, hệ thống này vận hành ổn định và dễ làm quen nhưng không hướng tới cảm giác thể thao.

Khả năng vận hành gây bất ngờ

CR-V e:HEV RS là phiên bản nặng nhất trong dòng xe với trọng lượng không tải 1.828kg. Xe sử dụng hệ thống treo MacPherson phía trước, đa liên kết phía sau và hệ thống lái trợ lực điện. Dù không phải mẫu xe thiên về hiệu năng, CR-V vẫn cho khả năng bám đường tốt và phản hồi vô-lăng tương đối chắc chắn.

Tuy nhiên, đây cũng là điểm người mua cần cân nhắc. Hệ thống treo của phiên bản hybrid không tạo cảm giác quá mềm mại. Những người kỳ vọng một chiếc SUV có khả năng hấp thụ mọi ổ gà và mặt đường xấu một cách êm ái có thể sẽ chưa thực sự hài lòng. Do đó, việc lái thử trước khi mua là cần thiết, nhất là với những khách hàng ưu tiên sự êm ái.

Phán quyết

Honda CR-V Hybrid AWD 2026 hiện không phải mẫu SUV mới nhất trên thị trường như Toyota RAV4 và cũng chưa có nhiều thay đổi về thiết kế nội thất. Nhưng mẫu xe này lại có sức hấp dẫn và độ nhận diện thương hiệu cao mà các đối thủ mới tại Úc, đặc biệt là các xe đến từ Trung Quốc, chưa thể sánh kịp.

Với những khách hàng gia đình cần một chiếc SUV hybrid rộng rãi, tiết kiệm nhiên liệu và có AWD, Honda CR-V e:HEV RS AWD 2026 là một lựa chọn đáng chú ý, dù không phải phương án nổi bật nhất ở mọi tiêu chí.

Theo Carscoops

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