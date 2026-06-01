Jannik Sinner khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương Wimbledon 2026 bằng một trận đấu nghẹt thở trước Miomir Kecmanovic. Tay vợt số 1 thế giới phải cần tới 5 set mới đánh bại đối thủ người Serbia với tỷ số 4-6, 6-3, 6-7(6), 6-2 và 6-3.

Sinner ra quân đầy nhọc nhằn - Ảnh: Wimbledon

Sinner nhập cuộc không như kỳ vọng. Dù được đánh giá vượt trội, tay vợt người Italia lại mắc nhiều lỗi ở set đầu, trong khi Kecmanovic thi đấu đầy tự tin. Đại diện Serbia tận dụng tốt cơ hội để thắng 6-4, tạo ra sức ép lớn cho nhà đương kim vô địch.

Sang set hai, Sinner kịp điều chỉnh nhịp thi đấu. Những cú giao bóng uy lực và khả năng đánh cuối sân ổn định giúp anh thắng lại 6-3. Tuy nhiên, Kecmanovic tiếp tục cho thấy tinh thần bền bỉ ở set ba, kéo đối thủ vào loạt tie-break rồi thắng 8-6, vượt lên dẫn 2-1.

Đứng trước nguy cơ bị loại sớm, Sinner đã chứng minh bản lĩnh của tay vợt số 1 thế giới. Anh tăng tốc mạnh mẽ trong set bốn, kiểm soát hoàn toàn thế trận và thắng 6-2.

Đến set quyết định, Sinner tiếp tục duy trì sự lạnh lùng ở các game quan trọng. Anh bẻ giao bóng đúng thời điểm, khép lại set năm với tỷ số 6-3.

Chiến thắng nhọc nhằn giúp Sinner vào vòng 2 Wimbledon 2026, nơi anh sẽ gặp Nuno Borges.