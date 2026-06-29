Learner Tien khởi đầu Wimbledon bằng chiến thắng vất vả trước Dalibor Svrcina ở vòng 1. Tay vợt 20 tuổi người Mỹ gốc Việt đánh bại đối thủ CH Séc sau 4 set với các tỷ số 6-1, 6-4, 6-7(4-7) và 6-3.

Với vị trí hạng 17 ATP, Learner Tien được đánh giá cao hơn hẳn Dalibor Svrcina, tay vợt 23 tuổi đang xếp hạng 112 thế giới. Sự chênh lệch nhanh chóng được thể hiện trong set đầu, khi Tien nhập cuộc đầy tự tin, giao bóng chắc chắn và liên tục gây sức ép để thắng dễ 6-1.

Learner Tien thắng nhọc tay vợt hạng 112 thế giới

Sang set hai, Svrcina chơi nỗ lực hơn nhưng vẫn không thể ngăn Tien duy trì lợi thế. Tay vợt gốc Việt tận dụng tốt các game giao bóng quan trọng để thắng 6-4, qua đó dẫn trước 2-0.

Tưởng như trận đấu sẽ khép lại chóng vánh, Svrcina bất ngờ vùng lên ở set ba. Anh kéo Tien vào loạt tie-break rồi thắng 7-4, rút ngắn tỷ số xuống 1-2 và khiến trận đấu trở nên căng thẳng hơn.

Dù vậy, Learner Tien cho thấy bản lĩnh ở set bốn. Anh lấy lại nhịp thi đấu, kiểm soát tốt các pha bóng bền và thắng 6-3, qua đó giành vé vào vòng 2 Wimbledon 2026.