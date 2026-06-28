Tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam và chủ nhà Thái Lan gặp nhau trong trận chung kết của giải U18 Đông Nam Á. Cả hai đội đều tung ra đội hình mạnh nhất, thi đấu ăn miếng trả miếng ngay từ đầu set 1.

U18 Thái Lan vượt lên ở giữa set, nhưng đoàn quân của HLV Ngọc Hoa với sự xuất sắc của Ánh Thảo dẫn ngược 22/19. Đáng tiếc ở thời điểm quyết định, các cô gái Việt Nam không giữ được sự tập trung, mắc một số sai lầm, để thua 23/25.

Tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam thi đấu sòng phẳng với U18 Thái Lan.

Sang set 2, tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam thi đấu rất cố gắng, giằng co từng điểm số với đối thủ. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà cùng lối chơi tấn công hiệu quả hơn, U18 Thái Lan sau khi hòa 8/8, vượt lên dẫn trước 18/15. Những nỗ lực tuyệt vời giúp các cô gái dẫn ngược 21/19. Tuy nhiên, một lần nữa các học trò của HLV Ngọc Hoa chơi không tận dụng cơ hội ở thời điểm cuối set, để thua 27/29.

Bước vào set 3, tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam chơi như không còn gì để mất, gây ra nhiều khó khăn với U18 Thái Lan. Hai đội hòa 9/9, 11/11, sau đó các cô gái Việt Nam vượt lên dẫn trước 16/14, 21/18... Trận đấu trở nên kịch tính khi Thái Lan ghi 5 điểm liên tiếp để dẫn ngược 23/22 trước khi giành chiến thắng 25/22, chung cuộc thắng 3-0, giành ngôi vô địch.

Dù thua nhưng tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam có một trận thi đấu tự tin, sòng phẳng ngay trên sân nhà của U18 Thái Lan. Nếu tiếp tục được đầu tư, lứa VĐV này hứa hẹn sẽ còn tiến xa.

Sau giải này, cô trò HLV Nguyễn Ngọc Hoa tiếp tục tập luyện hướng tới giải U18 châu Á 2026 diễn ra vào tháng 7 tới.