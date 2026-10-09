Japfa Việt Nam được vinh danh là doanh nghiệp được yêu thích nhất ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản tại Enterprise of Choice 2026, đồng thời ghi nhận thành tích về trải nghiệm ứng viên và mức độ gắn kết nhân viên.

Ngày 8/10, Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam được CareerViet vinh danh ở vị trí Top 1 Doanh nghiệp được yêu thích nhất ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản tại chương trình Enterprise of Choice (EOC) 2026.

Doanh nghiệp đồng thời lọt Top 13 đơn vị mang đến trải nghiệm ứng tuyển ấn tượng và Top 17 doanh nghiệp được nhân viên nội bộ yêu thích.

Ba danh hiệu phản ánh sức hút của Japfa Việt Nam trên thị trường lao động, từ hình ảnh nhà tuyển dụng đến trải nghiệm của ứng viên và sự gắn bó của đội ngũ nhân sự. Đây cũng là sự ghi nhận cho định hướng lấy con người làm trọng tâm trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Japfa Việt Nam được vinh danh “Doanh nghiệp được yêu thích nhất ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp - Thủy sản” tại Enterprise of Choice 2026.

Enterprise of Choice 2026 được CareerViet phối hợp cùng Amco Vietnam tổ chức, dựa trên khảo sát thu hút gần 83.000 lượt tham gia, đánh giá hơn 7.300 doanh nghiệp thuộc 30 ngành nghề. Chương trình năm nay mang chủ đề “S-DNA”, với 5 yếu tố Sense - Thấu hiểu, Shift - Chuyển đổi, Scale - Tăng tốc, Sync - Đồng bộ và Shine - Tỏa sáng, phản ánh những kỳ vọng của người lao động đối với doanh nghiệp và môi trường làm việc.

Bà Tống Thị Hồng Thắm, Giám đốc cấp cao Tuyển dụng và Thu hút nhân tài Japfa Việt Nam cho biết, việc được ghi nhận ở cả ba hạng mục mang ý nghĩa đặc biệt, bởi kết quả phản ánh doanh nghiệp qua nhiều góc nhìn, từ vị thế trên thị trường lao động đến trải nghiệm ứng viên và mức độ gắn kết của nhân viên.

Theo bà Thắm, một thương hiệu tuyển dụng bền vững được xây dựng và hình thành từ trải nghiệm thực tế của người lao động. Với hơn 6.000 nhân viên làm việc tại các nhà máy, trang trại và văn phòng trên toàn quốc, Japfa có đội ngũ nhân sự đa dạng, đồng hành trong nhiều mắt xích của chuỗi Feed - Farm - Food. Mô hình này giúp mỗi nhân viên hiểu rõ vai trò của cá nhân đối với mục tiêu chung trong chuỗi giá trị xuyên suốt, từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, trang trại đến thực phẩm.

Giải chạy “30 Years: One Run - One Team” kỷ niệm 30 năm Japfa tại Việt Nam nhằm lan tỏa tinh thần gắn kết đội ngũ nhân sự.

Công ty tập trung xây dựng môi trường để nhân viên học hỏi, phát triển năng lực và xây dựng sự nghiệp lâu dài thông qua các chương trình đào tạo nhân tài, quản lý dự án, nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm, cùng văn hóa học tập trực tuyến qua nền tảng Journex. Các hoạt động về Talent Management, lộ trình nghề nghiệp và cơ hội phát triển nội bộ cũng được đẩy mạnh nhằm xây dựng đội ngũ kế thừa và tạo điều kiện để nhân viên phát triển cùng doanh nghiệp. Nền tảng xuyên suốt cho hành trình này là văn hóa được xây dựng trên 7 giá trị DOLPHIN, hướng đến mục tiêu “Hợp tác vì sự thịnh vượng chung”.

Song song với phát triển nguồn lực bên trong, Japfa tăng cường hợp tác với các trường đại học, cao đẳng chuyên ngành thông qua các chương trình định hướng nghề nghiệp, thực tập, học bổng và hỗ trợ đào tạo. Từ đó sinh viên tiếp cận thực tế ngành và chuẩn bị tốt hơn cho hành trình nghề nghiệp.

Công ty hợp tác với các trường đại học, cao đẳng để kết nối sinh viên với thực tiễn ngành và mở rộng cơ hội nghề nghiệp.

Đặc biệt, việc số hóa quy trình và ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo được đẩy mạnh trong hoạt động quản lý nhân sự và công việc hằng ngày. Những giải pháp này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu quy trình mà còn từng bước xây dựng môi trường làm việc hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của lực lượng lao động trong thời đại số.

“Với định hướng con người là trọng tâm, Japfa tiếp tục đầu tư vào ba chiến lược: thu hút nhân tài, phát triển nguồn lực và nâng cao trải nghiệm nhân viên. Đây là nền tảng để công ty xây dựng đội ngũ có thể đồng hành lâu dài, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp”, bà Thắm chia sẻ.

Trong thời gian tới, Japfa Việt Nam hướng tới xây dựng hệ sinh thái phát triển hài hòa giữa con người, hoạt động sản xuất có trách nhiệm với môi trường, sản phẩm chất lượng và những đóng góp tích cực cho cộng đồng, kiên định với tầm nhìn hợp tác vì sự thịnh vượng chung.

Tố Uyên