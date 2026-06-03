Theo CEO Nvidia Jensen Huang, những lo ngại rằng AI sẽ thay thế các kỹ sư phần mềm và gây ra làn sóng thất nghiệp diện rộng là hoàn toàn sai lầm.

CEO Nvidia Jensen Huang: “Bạn sẽ không mất việc vì AI. Bạn sẽ mất việc vào tay một người biết sử dụng AI hiệu quả hơn”. Ảnh: Bloomberg

Phát biểu trước thềm triển lãm công nghệ Computex tại Đài Bắc, một trong những sự kiện công nghệ lớn nhất thế giới quy tụ lãnh đạo của nhiều tập đoàn hàng đầu, Huang nhấn mạnh rằng AI đang làm gia tăng nhu cầu tuyển dụng kỹ sư phần mềm thay vì làm giảm số lượng việc làm.

“Đó chính là lời hứa của AI. Số lượng kỹ sư, đặc biệt là kỹ sư phần mềm, thực tế đang tăng lên. Mọi người nói AI sẽ làm mất việc làm, nhưng điều đó hoàn toàn vô lý. AI đang khiến các công ty tuyển dụng nhiều kỹ sư phần mềm hơn”, ông khẳng định.

Theo nhà lãnh đạo Nvidia, AI hiện đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm để trở thành một công cụ mang lại giá trị kinh tế thực sự. Ông cho rằng AI ngày nay không chỉ hữu ích mà còn có khả năng hoạt động như những “tác nhân thông minh” (AI agents), tự động thực hiện nhiều công việc phức tạp. Quan trọng hơn, AI đã trở thành một động lực tạo lợi nhuận và thúc đẩy tăng trưởng GDP cho các nền kinh tế.

AI thay đổi bản chất công việc chứ không xóa bỏ công việc

Đây không phải lần đầu tiên Jensen Huang bảo vệ quan điểm rằng AI sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn là mối đe dọa. Tại hội nghị ServiceNow Knowledge 2026, ông từng tuyên bố rằng AI “không làm gì khác ngoài việc tạo ra việc làm”.

Huang cho rằng nhiều người đang nhầm lẫn giữa nhiệm vụ cụ thể của một công việc và mục đích thực sự của công việc đó. Trong lĩnh vực phát triển phần mềm, nhiệm vụ có thể là viết mã, nhưng mục tiêu cuối cùng là giải quyết vấn đề, đổi mới và sáng tạo.

Ông dẫn chứng rằng thế giới vẫn cần một lượng mã nguồn khổng lồ để vận hành nền kinh tế số trong tương lai.

Theo ông, nhu cầu về phần mềm và các hệ thống kỹ thuật số vẫn đang tăng trưởng mạnh, khiến việc dự đoán điểm dừng của nhu cầu lập trình gần như không thể.

“Chúng ta cần tới hàng nghìn tỷ dòng mã được viết ra”, Huang nhấn mạnh, hàm ý rằng AI không làm giảm nhu cầu phát triển phần mềm mà ngược lại còn thúc đẩy tốc độ tạo ra các sản phẩm công nghệ mới.

Tại Hội nghị Toàn cầu Milken Institute năm 2025, ông từng nhận định rằng AI chắc chắn sẽ tác động đến mọi ngành nghề. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc con người bị thay thế hoàn toàn.

“Bạn sẽ không mất việc vì AI. Bạn sẽ mất việc vào tay một người biết sử dụng AI hiệu quả hơn”, ông nói.

Theo Huang, thay vì né tránh công nghệ mới, người lao động nên học cách khai thác AI như một công cụ nâng cao năng suất. Ông tin rằng AI có thể giúp hàng chục triệu người quay trở lại thị trường lao động bằng cách tăng hiệu quả làm việc và mở ra các ngành nghề mới.

Mặc dù lạc quan về triển vọng việc làm, Jensen Huang không phủ nhận rằng AI sẽ làm thay đổi sâu sắc thị trường lao động.

Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Fareed Zakaria của CNN, ông khẳng định rằng “100% công việc của mọi người sẽ thay đổi”. Theo ông, một số nghề nghiệp sẽ biến mất, nhưng đồng thời nhiều nghề mới sẽ xuất hiện.

Điều quan trọng là xã hội phải tận dụng được những lợi ích từ năng suất tăng cao. Nếu được triển khai đúng cách, AI có thể giúp nâng cao mức sống và tạo ra sự thịnh vượng lớn hơn cho toàn bộ nền kinh tế.

Phát biểu tại Hội nghị AI Summit của Nvidia ở Mumbai vào cuối năm 2025, Huang tiếp tục bác bỏ quan điểm cho rằng AI có thể thay thế hoàn toàn con người.

“Ngay tại thời điểm này, AI không có khả năng làm những gì chúng ta đang làm”, ông nhận định.

Khi được hỏi liệu AI có thể thay thế chính vị trí CEO của ông hay không, Huang trả lời dứt khoát: “Chắc chắn là không”.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận AI có thể thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể tốt hơn con người hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn lần.

Điều này đồng nghĩa với việc con người cần tập trung vào những công việc đòi hỏi tư duy chiến lược, khả năng sáng tạo và ra quyết định.

Tranh luận gay gắt với các dự báo bi quan về AI

Quan điểm của Jensen Huang trái ngược đáng kể với nhiều lãnh đạo công nghệ khác.

Đáng chú ý nhất là Dario Amodei, CEO của Anthropic. Amodei từng cảnh báo rằng trong vòng 5 năm tới, AI có thể xóa sổ tới 50% các vị trí văn phòng cấp đầu vào.

Nhưng Huang không đồng tình với dự báo này. Tại sự kiện VivaTech 2025 ở Paris, ông thẳng thắn phản bác quan điểm của Amodei.

Theo CEO Nvidia, những dự báo quá bi quan thường đánh giá thấp khả năng thích nghi của con người và nền kinh tế.

Ông còn đưa ra một lập luận đáng chú ý: AI chỉ có thể gây thất nghiệp trên diện rộng nếu nhân loại “cạn kiệt ý tưởng”.

Chừng nào con người vẫn còn sáng tạo, phát minh và xây dựng những ngành công nghiệp mới, nhu cầu lao động sẽ tiếp tục tồn tại.

Những phát biểu của Huang được đưa ra trong lúc Nvidia giới thiệu loạt sản phẩm AI thế hệ mới tại Computex.

Trọng tâm của chiến lược lần này là bộ xử lý trung tâm Vera, dòng CPU được Nvidia thiết kế chuyên biệt cho các hệ thống AI Agent – những trợ lý thông minh có khả năng tự động thực hiện công việc thay mặt con người.

Theo Jensen Huang, Vera sẽ trở thành “động lực tăng trưởng lớn tiếp theo” của Nvidia. Các tổ chức tiên phong ứng dụng công nghệ này đã bao gồm OpenAI, Anthropic và SpaceX.

Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh gần đây, Huang cho biết dòng CPU Vera giúp Nvidia tiếp cận một thị trường mới trị giá khoảng 200 tỷ USD, mở rộng đáng kể phạm vi kinh doanh vượt ra ngoài lĩnh vực GPU truyền thống.

(Theo NDTV, Bloomberg)