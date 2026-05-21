Thông điệp trên được người đứng đầu Nvidia đưa ra ngay sau khi tập đoàn công bố một quý kinh doanh bùng nổ với doanh thu tăng vọt 85%, đạt 81,62 tỷ USD so với mức 44,06 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

CEO Nvidia Jensen Huang thừa nhận đã "gần như nhường lại" thị trường chip AI Trung Quốc cho Huawei. Ảnh: Bloomberg

Tuy nhiên, thị trường Trung Quốc vẫn là một "điểm nóng" đầy thách thức. Trả lời phỏng vấn trên đài CNBC, ông Jensen Huang cho biết: "Nhu cầu tại Trung Quốc là rất lớn. Trong khi đó, Huawei đang thể hiện sức mạnh vượt trội. Họ vừa có một năm kỷ lục và nhiều khả năng sẽ tiếp tục bùng nổ trong năm tới. Hệ sinh thái các công ty chip nội địa của họ đang phát triển rất tốt vì chúng tôi đã rút khỏi đó".

"Chúng tôi thực sự gần như đã nhường lại thị trường này cho họ", ông Huang thừa nhận.

Những nhận định này cho thấy các quy định thắt chặt xuất khẩu chip AI tiên tiến của Washington đã đẩy nhanh nỗ lực tự chủ bán dẫn của Bắc Kinh. Trung Quốc từng chiếm ít nhất 1/5 doanh thu mảng trung tâm dữ liệu của Nvidia.

Song, cánh cửa vào thị trường gần như đã đóng sập sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump thông báo vào tháng 4 rằng Nvidia cần có giấy phép đặc biệt để xuất khẩu chip sang Trung Quốc và một số quốc gia khác.

Ông Huang cũng tỏ ra thận trọng về triển vọng mở cửa trở lại thị trường Trung Quốc trong ngắn hạn, đồng thời khuyến nghị các nhà đầu tư nên "ngừng kỳ vọng" vào việc cấp phép bán chip tiên tiến sang quốc gia này.

"Tôi không có kỳ vọng nào cả, đó là lý do tại sao mọi số liệu và dự báo tôi đưa ra cho các nhà phân tích đều dựa trên kịch bản không thu được gì từ đó", ông nói.

Dù vậy, CEO Nvidia vẫn khẳng định hãng sẵn sàng quay trở lại nếu điều kiện cải thiện.

Tuần trước, ông Huang đã tham gia đoàn tháp tùng Tổng thống Trump sang Trung Quốc vào phút chót. Tuy nhiên, chuyến thăm không giúp làm rõ liệu dòng chip H200 của Nvidia có được phép bán tại đây hay không.

Dù truyền thông đưa tin một số gã khổng lồ như Alibaba, Tencent, ByteDance và JD.com đã nhận được sự chấp thuận từ Bộ Thương mại Mỹ để mua chip H200, đại diện thương mại Mỹ cho biết các biện pháp kiểm soát xuất khẩu không nằm trong nội dung thảo luận tại cuộc hội đàm tuần trước.

Hiện tại, Nvidia đang quyết liệt mở rộng chuỗi cung ứng để đón đầu cơ hội từ nền kinh tế AI. Ông Huang mô tả ngành công nghiệp này như một "chiếc bánh 5 tầng" bao gồm: năng lượng, chip, hạ tầng, mô hình và ứng dụng.

Ưu tiên hàng đầu của Nvidia hiện nay là sử dụng nguồn tiền mặt dồi dào để hỗ trợ các nhà cung cấp nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng quy mô hàng trăm tỷ USD của tập đoàn.

(Theo CNBC)