Nhiều nhân vật quyền lực trong ngành công nghệ, cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã công khai bày tỏ quan điểm sau khi Jensen Huang rời ghế CEO Nvidia.

Một số người gọi quyết định loại bỏ Jensen Huang của Nvidia là sai lầm, thậm chí là ngày buồn đối với toàn nhân loại, trong khi nhiều ý kiến cho rằng việc này diễn ra quá vội vàng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và CEO Nvidia Jensen Huang tại Nhà Trắng. Ảnh: Ken Cedeno/UPI/Bloomberg

Thông tin Jensen Huang từ chức CEO Nvidia được công bố sáng nay, sau những báo cáo liên quan đến hai mối quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân, trong đó có một người bị nghi ngờ là điệp viên Trung Quốc và một nhân viên trực thuộc quyền quản lý của ông.

Trước sự việc này, nhiều lãnh đạo công nghệ nổi tiếng đã lên tiếng bảo vệ Huang. Không ít người cho rằng việc ông rời Nvidia là sự lãng phí lớn, đồng thời đặt câu hỏi liệu công ty có đang phản ứng thái quá trước những thông tin liên quan đến đời tư của nhà sáng lập hay không.

Trên mạng xã hội X, quan điểm nổi bật của nhóm nhân vật này là Nvidia đã hành động quá vội vàng. Một số người khác lựa chọn cách tiếp cận trung lập hơn, tập trung ghi nhận những thành tựu mà Huang đã tạo dựng trong hơn ba thập kỷ lãnh đạo công ty.

Ông Donald Trump muốn Tim Cook thay thế Jensen Huang

Tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong những nhân vật đầu tiên công khai đưa ra bình luận về sự thay đổi nhân sự cấp cao tại Nvidia.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông viết: “Giờ đây, khi CEO Nvidia Jensen Huang, người đã làm một công việc tuyệt vời, từ chức, chỉ còn một người có thể thay thế ông ấy – Tim Cook của Apple. Một huyền thoại thay thế một huyền thoại!”.

Phát biểu này cho thấy Trump đánh giá cao cả Huang lẫn Tim Cook, đồng thời xem việc tìm kiếm người kế nhiệm vị trí CEO Nvidia là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành công nghệ Mỹ.

Trong khi đó, Elon Musk, CEO SpaceX và Tesla, cũng có những phản ứng đáng chú ý.

Khi một người dùng X đề nghị ông tuyển dụng Huang, Musk trả lời rằng “đó sẽ là một vinh dự”.

Musk còn phản hồi một bài đăng nhắc lại bài học từ Steve Jobs và Travis Kalanick, cho rằng không thể đơn giản thay thế những nhà sáng lập đã xây dựng nên doanh nghiệp của mình. Ông đồng tình với nhận định này bằng hai từ: “Những lời đúng đắn”.

Lãnh đạo Epic Games gọi đây là ngày buồn với toàn nhân loại

Tim Sweeney, nhà sáng lập kiêm CEO Epic Games, là một trong những người thể hiện sự tiếc nuối mạnh mẽ nhất trước việc từ chức của Huang.

Ông viết rằng đây là “một ngày buồn đối với Nvidia, các nhà phát triển, nước Mỹ và toàn nhân loại”.

Theo Sweeney, Jensen Huang đã sáng lập và điều hành một trong số ít doanh nghiệp có thể đạt quy mô khổng lồ, nhưng vẫn liên tục thúc đẩy đổi mới công nghệ và mở rộng tầm ảnh hưởng.

Trong khi nhiều công ty rơi vào cái bẫy chỉ tìm cách khai thác ngày càng nhiều giá trị từ thị trường, Nvidia dưới sự lãnh đạo của Huang vẫn duy trì được động lực sáng tạo.

Nvidia đã quá vội vàng loại bỏ nhà sáng lập Jensen Huang? Ảnh: Bloomberg

Trước khi thông tin từ chức được công bố, Sweeney từng kể lại câu chuyện Huang giúp đỡ một bài thuyết trình của ông tại Hội nghị các nhà phát triển game (GDC) năm 2015, bằng cách trực tiếp mang đến một card đồ họa.

Ông gọi Huang là người có tầm nhìn thực sự, dẫn dắt tương lai công nghệ từ thời kỳ GPU phục vụ game, đến nền tảng CUDA và các siêu máy tính AI.

Palmer Luckey, nhà sáng lập công ty công nghệ quốc phòng Anduril, cũng đưa ra phát biểu gây chú ý ngay trước khi thông tin Huang từ chức xuất hiện.

“Trung Quốc muốn Jensen ra đi, vì vậy tôi muốn ông ấy ở lại”, Luckey viết.

Phát biểu này hàm ý rằng việc Huang rời Nvidia có thể gây bất lợi cho vị thế công nghệ của Mỹ trong cuộc cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc.

Nhiều CEO cho rằng Nvidia đã quá vội vàng loại bỏ nhà sáng lập

Matt Mullenweg, đồng sáng lập kiêm CEO Automattic, công ty đứng sau nền tảng WordPress.com, chia sẻ lại một bài đăng từng xuất hiện sau khi ông trải qua một cuộc khủng hoảng lãnh đạo hồi tháng 9.

Bài đăng có nội dung: “Lời khuyên dành cho nhà sáng lập: Nếu cứ vài năm lại không xảy ra một nỗ lực đảo chính, có lẽ bạn chưa tuyển dụng đủ những nhà lãnh đạo mạnh mẽ”.

Trong khi đó, David Heinemeier Hansson, Giám đốc công nghệ của 37signals và người sáng tạo bản phân phối Linux Omarchy, thẳng thắn gọi việc Huang rời Nvidia là một sự lãng phí.

Trước đó, ông từng cho rằng Nvidia sẽ sai lầm nếu sa thải Huang. Theo Hansson, những sai phạm trong đời sống hôn nhân của nhà lãnh đạo này là chuyện giữa ông, vợ ông và những hình thức khiển trách phù hợp từ hội đồng quản trị.

Ông nhấn mạnh cần có sự đánh giá tương xứng với mức độ của sự việc.

Clément Delangue, đồng sáng lập kiêm CEO Hugging Face, công ty được Nvidia mua lại gần đây với giá gần 13 tỷ USD, cũng bày tỏ sự thất vọng.

Ông cho biết bản thân không mong muốn bất cứ điều gì trong vụ việc này xảy ra và gọi đây là một ngày thực sự buồn.

Tuy nhiên, Delangue nhấn mạnh rằng công ty sẽ tiếp tục thúc đẩy trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bởi đây là lĩnh vực quá quan trọng để bị chậm lại.

Changpeng Zhao, cựu CEO sàn tiền số Binance, đưa ra nhận xét ngắn gọn nhưng trực diện: “Nvidia để Jensen từ chức là một sai lầm”.

Nghi vấn gián điệp và những cảnh báo về tương lai Nvidia

Peter Steinberger, người sáng tạo OpenClaw và hiện làm việc tại OpenAI, đưa ra góc nhìn liên quan đến yếu tố an ninh quốc gia.

Ông cho rằng nếu mục tiêu của nữ điệp viên bị nghi ngờ là gây bất ổn cho một trong những doanh nghiệp thành công nhất nước Mỹ, thì mục tiêu đó đã đạt được.

Steinberger nhận định việc Huang bị loại khỏi vị trí lãnh đạo Nvidia diễn ra quá vội vàng và không hợp lý. Tim Sweeney cũng đồng tình với quan điểm này.

Aravind Srinivas, đồng sáng lập kiêm CEO Perplexity, lựa chọn cách tiếp cận tập trung vào những đóng góp của Huang.

Trong bài đăng sáng nay, Srinivas cảm ơn nhà lãnh đạo Nvidia vì 33 năm lãnh đạo đầy táo bạo. Ông nhấn mạnh Huang đã biến một công ty khởi nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp có giá trị lớn nhất nước Mỹ, thông qua quá trình cải tiến không ngừng.

Srinivas cũng đánh giá cao sự kiên trì, quyết tâm và việc Huang dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm, lời khuyên cho những nhà sáng lập trẻ như ông.

Theo CEO Perplexity, những đóng góp đó đã góp phần bảo đảm tương lai tươi sáng hơn cho nước Mỹ và ngành AI.

Jason Calacanis, người dẫn chương trình podcast All-In, cũng kêu gọi không nên vội vàng quyết định số phận của Huang.

Ông chia sẻ lại bài đăng của ông Trump về Tim Cook, đồng thời đề nghị CEO Apple tạm thời giữ chỗ cho Huang trong thời gian cuộc điều tra được hoàn tất.

Calacanis cho rằng nước Mỹ cần Tim Cook, nhưng các cổ đông Nvidia mới nên là những người quyết định tương lai của Huang sau khi có kết quả điều tra, thay vì để truyền thông hoặc làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội chi phối.

Lex Fridman, người dẫn chương trình podcast nổi tiếng cùng tên, cũng công khai đứng về phía Huang.

Fridman cho biết ông từng chứng kiến Jensen Huang thể hiện sự tử tế, khiêm tốn và quan tâm đến những người xung quanh. Vì vậy, ông thực sự bị sốc trước những gì đang diễn ra, đặc biệt là làn sóng phản ứng dữ dội trên mạng xã hội.

“Tôi yêu nước Mỹ và cho rằng việc Nvidia để Jensen ra đi là điều tồi tệ đối với nước Mỹ. Tôi đứng về phía Jensen”, Fridman viết.

Làn sóng phản ứng từ các lãnh đạo công nghệ cho thấy sự ra đi của Huang không đơn thuần là một biến động nhân sự tại Nvidia.

Với nhiều người, ông là nhân vật có vai trò đặc biệt trong việc định hình ngành công nghiệp bán dẫn, GPU và trí tuệ nhân tạo hiện đại.

(Tổng hợp)