Phát biểu của Jensen Huang được đưa ra trong bối cảnh thị trường việc làm tại Mỹ đang chịu tác động của thuế quan, bất ổn kinh tế và AI, khiến nhiều sinh viên mới tốt nghiệp gặp khó khăn trong tìm việc.

Theo ông Huang, cơ hội việc làm hấp dẫn trong thập kỷ tới sẽ không chỉ nằm ở Thung lũng Silicon hay Phố Wall mà còn xuất hiện trên các công trường xây dựng. Ông cho rằng thế giới đang bước vào đợt xây dựng hạ tầng lớn nhất lịch sử, khi các tập đoàn công nghệ đẩy mạnh đầu tư vào trung tâm dữ liệu phục vụ AI.

Ước tính, các doanh nghiệp công nghệ sẽ đầu tư khoảng 7.000 tỷ USD vào hạ tầng trung tâm dữ liệu trên toàn cầu trước năm 2030, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển AI.

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos hồi tháng 1 cùng CEO BlackRock Larry Fink, ông Huang nói: "Thật tuyệt khi những công việc mới lại thuộc về các ngành nghề như thợ điện, thợ ống nước, công nhân xây dựng hay công nhân luyện thép".

Không cần bằng tiến sĩ để có thu nhập sáu con số

CEO Nvidia Jensen Huang tin rằng làn sóng xây dựng hạ tầng AI sẽ biến các thợ điện, thợ sửa ống nước thành triệu phú USD. Ảnh: Nvidia

Theo CEO Nvidia, lực lượng lao động lành nghề xây dựng các nhà máy sản xuất chip, máy tính và hạ tầng AI đang thiếu hụt nghiêm trọng, trong khi nhiều vị trí có mức lương trên 100.000 USD mỗi năm mà không yêu cầu bằng đại học.

Ông nhấn mạnh: "Ai cũng nên có cơ hội kiếm được thu nhập tốt. Bạn không cần có bằng tiến sĩ khoa học máy tính để làm điều đó".

Theo nghiên cứu của McKinsey, từ năm 2023 đến 2030, Mỹ sẽ cần bổ sung khoảng: 130.000 thợ điện, 240.000 công nhân xây dựng, 150.000 giám sát công trình, để đáp ứng nhu cầu xây dựng hạ tầng AI.

Đây không phải lần đầu người đứng đầu Nvidia dự báo sự bùng nổ của các ngành nghề lao động kỹ thuật. Trong cuộc phỏng vấn với Channel 4 News năm 2025, ông cho rằng nhu cầu nhân lực tay nghề cao sẽ tăng rất nhanh.

"Lĩnh vực lao động kỹ thuật của mọi nền kinh tế sẽ bùng nổ. Nhu cầu sẽ tăng gấp đôi rồi lại gấp đôi qua từng năm", ông dự báo.

Tuy nhiên, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lo ngại quá trình chuyển dịch sẽ không dễ dàng.

CEO Ford Jim Farley nhận định AI đang làm suy giảm các vị trí văn phòng dành cho người mới đi làm, trong khi hệ thống giáo dục vẫn chủ yếu định hướng học sinh theo con đường đại học bốn năm. Ông cho biết số lượng tuyển dụng nhân viên mới tại các công ty công nghệ đã giảm 50% kể từ năm 2019, đồng thời cảnh báo AI có thể thay thế khoảng một nửa lực lượng lao động văn phòng tại Mỹ.

Farley cũng cho rằng Mỹ đang thiếu nghiêm trọng lao động phổ thông để phục hồi sản xuất trong nước. Theo ông, nước này hiện thiếu khoảng 600.000 công nhân nhà máy và 500.000 công nhân xây dựng.

CEO BlackRock Larry Fink cũng cảnh báo thợ điện sẽ là nhóm lao động thiếu hụt nghiêm trọng nhất khi các công ty đồng loạt xây dựng trung tâm dữ liệu AI.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), số việc làm dành cho thợ điện dự kiến chỉ tăng khoảng 9% trong 10 năm tới, mức tăng được nhiều lãnh đạo ngành đánh giá là không đủ đáp ứng nhu cầu.

Fink cho biết ông từng nói với các thành viên trong nhóm của Tổng thống Donald Trump rằng nước Mỹ có nguy cơ không còn đủ thợ điện để xây dựng các trung tâm dữ liệu AI. "Chúng ta đơn giản là không có đủ người", ông nói.

(Theo LiveMint)