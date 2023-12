Juky San ra mắt MV Có một người ở đâu đó trong thành phố, sản phẩm khép lại một năm hoạt động sôi nổi của cô.

Theo Juky San, năm 2023 có nhiều biến chuyển lớn trong cuộc sống, sự nghiệp lẫn tư duy của mình.

Ca sĩ Juky San trưởng thành nhờ những người đến và đi trong cuộc sống.

“Tôi đã chào đón sự xuất hiện của nhiều người và đồng thời phải tạm biệt nhiều người. Tôi học được quy luật cuộc sống, rằng bất cứ ai đến và rời đi đều do số phận an bài, đều có lý do cho sự có mặt của họ. Tôi nhận thấy mình trưởng thành hơn, chín chắn hơn và nhiều nghị lực hơn”, cô chia sẻ.

Ca sĩ nói chưa thể tự nhận bản thân đã có những bứt phá vượt bậc nhưng tự hào vì đã có một năm trọn vẹn cảm xúc. Cô tự tin vào một phiên bản Juky San mạnh mẽ hơn bao giờ hết ở thời điểm hiện tại.

MV được thực hiện theo phong cách one-shot. Trước đó, nữ ca sĩ từng áp dụng lối quay đó trong sản phẩm Em là Coffee. Cô và ê-kíp lấy cảm hứng từ tác phẩm điện ảnh La La Land, mong muốn truyền tải tinh thần âm nhạc theo phương thức này.

Để thực hiện một MV one-shot đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng của cả ê-kíp từ đầu đến cuối. Juky San đã nỗ lực tập luyện nhiều ngày, trao đổi kỹ lưỡng, bao gồm nhịp điệu, góc quay. Ca sĩ quan niệm từng MV là những trải nghiệm và bài học mới.

Qua dự án, cô mong muốn gửi đến mọi người thông điệp trong cuộc sống: Sẽ có điều tích cực nằm trong sự tiêu cực, chỉ cần bạn thay đổi góc nhìn, lạc quan hơn, bạn sẽ cảm thấy khác biệt.

Ca sĩ 9X bày tỏ: "Tôi muốn nói với những bạn cảm thấy cô đơn trong những ngày cuối năm rằng luôn có một người vẫn đứng chờ bạn rất lâu ở trong cuộc sống này. Hạnh phúc sẽ đến với bạn vào một ngày rất gần mà đôi khi bạn không ngờ đến".

Juky San sinh năm 1998, được biết đến như một "hiện tượng cover" với những ca khúc cover ăn khách như Cầu hôn, Em dạo này, Yêu em dại khờ...

Năm 2019, cô tham gia cuộc thi Giọng hát Việt, là thí sinh thuộc đội Hồ Hoài Anh, sau đó gây chú ý khi cho ra mắt dự án cover các bản nhạc phim Hoa ngữ (được viết lại lời Việt cùng bản phối mới). Năm 2021, Juky San phát hành MV Phải chăng em đã yêu, đạt nhiều thành tích ấn tượng.

MV 'Có một người ở đâu đó trong thành phố' của Juky San