Trong khi mọi sự chú ý đều hướng về Vitinha, Joao Neves, hay Michael Olise, thì “cầu thủ lớn” mà Florentino Perez hứa hẹn về “bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Real Madrid” là Julian Alvarez.

Thông tin này được chính Real Madrid xác nhận bằng một thông báo ngắn đăng trên trang web chính thức của CLB. Theo đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cho biết Atletico Madrid đã từ chối lời đề nghị trị giá 150 triệu euro dành cho chân sút 26 tuổi.

“Real Madrid xin thông báo rằng, sau cuộc họp Hội đồng quản trị, CLB đã gửi đề nghị trị giá 150 triệu euro tới Atletico Madrid để sở hữu quyền đăng ký thi đấu của cầu thủ Julian Alvarez”.

Real Madrid thông báo đã gửi đề nghị mua Alvarez, nhưng Atletico từ chối. Ảnh: EFE

Real Madrid cho biết thêm: “Sau khi xem xét và đánh giá đề nghị, Atletico Madrid đã cảm ơn lời đề nghị được đưa ra trong khuôn khổ mối quan hệ tốt đẹp giữa hai CLB và quyết định từ chối, đồng thời viện dẫn điều khoản giải phóng hợp đồng của cầu thủ”.

Điều khoản giải phóng hợp đồng giữa cầu thủ người Argentina và Atletico có giá 500 triệu euro.

Tuy nhiên, phía Atletico lập tức phủ nhận. Trên các nền tảng mạng xã hội, CLB thậm chí còn tỏ ra chế giễu thông báo từ người hàng xóm.

Theo các nguồn tin từ Atletico, Real Madrid chỉ đơn thuần gọi điện hỏi thăm về tình trạng của Alvarez, hoàn toàn không đề cập tới con số 150 triệu euro hay bất kỳ đề nghị chính thức nào.

Câu trả lời mà Atlético đưa ra rất rõ ràng: Julian Alvarez không phải để bán.

Alvarez hiện cùng tuyển Argentina tập trung tại Mỹ để chuẩn bị cho kỳ World Cup 2026.

Động thái của Real Madrid ít nhiều có tác động đến đối thủ truyền kiếp Barcelona, đội trước đó hỏi mua Alvarez giá 100 triệu euro để thay thế Robert Lewandowski.