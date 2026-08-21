Tương lai Julian Alvarez tại Atletico trở thành chủ đề gây chú ý đặc biệt, khi chân sút 26 tuổi nhận được sự quan tâm lớn từ hai gã khổng lồ Tây Ban Nha là Real Madrid và Barcelona.

Theo tờ Mundo Deportivo, cựu tiền đạo Man City chỉ muốn gia nhập Barcelona nếu rời sân Wanda Metropolitano.

Julian Alvarez chỉ muốn đầu quân Barcelona - Ảnh: EPA

Atletico ban đầu rất quyết tâm giữ chân ngôi sao số một của mình. Tuy nhiên, lãnh đạo đội bóng thành Madrid phải thừa nhận tình hình hiện tại của Alvarez "không tích cực".

Trước hoàn cảnh đó, Atletico bật đèn xanh cho một thương vụ đình đám đưa Alvarez tới Arsenal. Dù vậy tuyển thủ Argentina vẫn muốn chờ đợi cơ hội chuyển đến Barcelona.

Atletico hiểu rằng, việc tìm kiếm một sự thay thế xứng đáng cho Alvarez sẽ không hề dễ dàng, nhất là khi kỳ chuyển nhượng chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa sẽ khép lại.

Phương án Viktor Gyokeres chuyển theo chiều ngược lại tới Wanda Metropolitano đã được nhắc đến. HLV Diego Simeone cũng chào đón tiền đạo người Thụy Điển nếu Atletico chia tay Alvarez.

Arsenal đã chào mời Gyokeres tới một số CLB trong mùa hè này, chỉ một năm sau khi bỏ ra 63,5 triệu bảng để chiêu mộ anh từ Sporting Lisbon.

Gyokeres vào sân khoảng 15 phút từ ghế dự bị trận Community Shield cuối tuần trước. Mùa giải đầu tiên khoác áo Arsenal, anh ghi được 14 bàn thắng tại Premier League.

Pháo thủ đang quyết tâm tạo nên một thương vụ bom tấn trên hàng công trước khi thị trường chuyển nhượng hè đóng cửa.

Trước đó, Arsenal từng theo đuổi Vinicius Jr nhưng không thành công. Ngôi sao người Brazil lựa chọn tiếp tục gắn bó với Real Madrid bằng việc đặt bút ký vào bản hợp đồng mới.