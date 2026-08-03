Viktor Gyokeres từng được đồn đoán có thể trở thành một phần trong thương vụ trao đổi với Julian Alvarez ở kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Tuy nhiên, tiền đạo người Thụy Điển - chân sút số một của Arsenal mùa giải trước chắc chắn sẽ tiếp tục gắn bó với sân Emirates.

Arsenal không để Gyokeres sang Atletico Madrid trong thương vụ trao đổi với Julian Alvarez - Ảnh: Y.S

Khi được hỏi về tương lai của Gyokeres, HLV Mikel Arteta khẳng định ngắn gọn nhưng dứt khoát: "Cậu ấy sẽ ở lại."

Chiến lược gia Tây Ban Nha cũng từ chối bình luận về tin đồn liên quan đến Julian Alvarez. Ông khẳng định: "Tôi từ chối nói về một cầu thủ không thuộc biên chế của Arsenal."

Trong khi Arsenal vẫn đang theo dõi sát tình hình của Vinicius Junior. Đội bóng thành London sẵn sàng xúc tiến thương vụ lớn đưa ngôi sao người Brazil rời Real Madrid, nếu anh không gia hạn với đội chủ sân Bernabeu.

Dẫu vậy, một tài năng trẻ khác của Arsenal đang khiến Arteta thêm lý do để lạc quan về tương lai hàng công.

Ở trận giao hữu thắng Girona 4-1 hôm thứ Bảy, thần đồng 16 tuổi Max Dowman ghi một bàn thắng và đóng góp một pha kiến tạo, gây ấn tượng mạnh trong màu áo Pháo thủ.

Sau trận đấu, Arteta dành nhiều lời khen cho cậu học trò trẻ và tin rằng, Dowman đang đứng trước mùa giải bùng nổ.

Ông chia sẻ: "Khi khoác áo Arsenal, bạn phải chấp nhận những kỳ vọng rất lớn và luôn hướng đến điều tốt đẹp. Chúng tôi biết Max có thể làm được những gì.

Thứ chúng tôi mong muốn là cậu ấy duy trì sự ổn định hơn trong màn trình diễn. Nhưng tôi nghĩ Dowman đã có một trận đấu rất hay trước Girona."