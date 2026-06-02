Sau khi đưa ra đề nghị chuyển nhượng Julian Alvarez với giá 100 triệu euro, Barcelona ngay lập tức nhận được cái lắc đầu của Atletico Madrid.

Thậm chí, từ Madrid, Atletico còn mỉa mai Barca, bằng cách đăng thông tin lên mạng xã hội bằng cách chiêu mộ 3 ngôi sao quan trọng nhất của đối thủ là Lamine Yamal, Pedri và Raphinha.

Truyền thông Argentina cho rằng Alvarez sắp thành đồng đội của Yamal. Ảnh: EFE

Sau đó, trong một sự kiện diễn ra hôm thứ Hai, Chủ tịch Enrique Cerezo nhấn mạnh, “Julian là cầu thủ của Atletico và sẽ còn gắn bó với chúng tôi trong nhiều năm nữa”.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Argentina, thương vụ chuyển nhượng ồn ào này gần như đã hoàn tất. Ít nhất là về mặt cá nhân.

DSports Radio cho biết Julian Alvarez đã đạt được thỏa thuận cá nhân với đại diện của Barca. Sau khi anh thông báo với Atletico về mong muốn rời đi.

Nguồn tin của DSports Radio cho biết, hợp đồng mà Alvarez đạt được cùng Barca có thời hạn 5 mùa giải.

Cũng theo nguồn tin này, hai câu lạc bộ vẫn chưa thống nhất mức phí chuyển nhượng, nhưng thương vụ có thể được chốt trong khoảng từ 120-125 triệu euro.

Trong khi tương lai ở cấp CLB vẫn đang được theo dõi sát sao, Julian Alvarez đã có mặt tại thành phố Kansas City cùng đội tuyển Argentina để chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ danh hiệu World Cup.

Trước khi bước vào World Cup 2026, Argentina sẽ thi đấu hai trận giao hữu, gặp Honduras vào ngày 6, và đối đầu Iceland sau đó 3 ngày.

Ý định của Barca là xác nhận thương vụ trước khi World Cup tại Bắc Mỹ khởi tranh, để Alvarez có thể tập trung tối đa cùng Argentina.