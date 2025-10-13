Hơn 2.200 khách hàng tham dự lễ giới thiệu đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt Nam vào tháng 4/2025

Bắt đúng mạch thị trường

K-Home New City chính thức giới thiệu phân các phân khu thấp tầng ra thị trường vào ngày 13/4/2025 với sự tham dự của hơn 2.200 khách hàng. Bắt đúng mạch thị trường, chỉ sau 5 ngày công bố, dự án ghi nhận 500 lượt đặt chỗ ưu tiên cho các sản phẩm nhà phố, một con số hiếm thấy trong phân khúc nhà ở xã hội. Theo dữ liệu từ Kim Oanh Land, trong ba tháng đầu sau khi công bố, hơn 1.400 sản phẩm thấp tầng đã được khách hàng “chọn mặt gửi vàng”.

Tiếp nối sự thành công của phân khu thấp tầng, lễ giới thiệu khu căn hộ K-Home Apartment cũng đã thu hút hơn 2.000 khách hàng tham dự

Song song đó, khu căn hộ K-Home Apartment gồm ba tòa tháp cao 19 tầng cũng nhanh chóng ghi nhận sức hút mãnh liệt. Trong đợt 1 công bố, đã có khoảng 869 căn hộ tìm được chủ nhân. Với mức giá chỉ từ 709 triệu đồng/căn (bàn giao đầy đủ nội thất), hỗ trợ vay lãi suất ưu đãi 5,9%/năm, K-Home Apartment đã mở ra cơ hội sở hữu nhà cho nhiều gia đình trẻ và người lao động.

Lễ giới thiệu tòa Mai Vàng (thuộc K-Home Apartment) cũng đã thu hút hơn 800 khách hàng tham dự, đem về kết quả 468 khách hàng đăng ký dịch vụ thành công

Hấp lực của K-Home Apartment sau đó vẫn tiếp tục được duy trì và hiện nay toàn bộ sản phẩm căn hộ đều đã tìm được chủ nhân.

Đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore

Phối cảnh của dự án K-Home New City – Đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt Nam

Phối cảnh của dự án K-Home New City – Đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore đầu tiên tại Việt NamTọa lạc trên diện tích 26,69 ha tại trung tâm thành phố mới Bình Dương, K-Home New City được quy hoạch gồm 3.310 sản phẩm nhà phố và căn hộ cao tầng. Dự án do Surbana Jurong (Singapore) tư vấn thiết kế theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE, giúp tiết kiệm 20% năng lượng, 20% nước và giảm phát thải carbon trong vật liệu.

Đáng chú ý, là dự án nhà ở xã hội nhưng K-Home New City sở hữu đến 10 công viên chủ đề, hơn 35 tiện ích nội khu bao gồm trường liên cấp chuẩn quốc tế, tổ hợp thể thao ngoài trời, 4 hồ bơi, clubhouse, phố thương mại -ẩm thực, quảng trường sự kiện, vườn thiền… tạo nên môi trường sống cân bằng giữa nhu cầu an cư, kinh doanh và kết nối cộng đồng.

Tiến độ thi công đang được các nhà thầu đẩy mạnh với hơn 416 căn nhà phố Bằng Lăng sẽ bàn giao cuối năm nay, các phân khu khác cũng được thi công đồng loạt

Một điểm cộng của K-Home New City là được xây dựng bởi các nhà thầu hàng đầu gồm Coteccons, An Phong, Cosaco, Handong, TLT, An Phước Bình Dương đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình. Bên cạnh đó, sản phẩm bàn giao đến tay khách hàng bao gồm đầy đủ nội thất từ các thương hiệu uy tín như An Cường, Poli-FSL, Varmora Granito, Hảo Cảnh, thể hiện định hướng nâng chuẩn chất lượng cho phân khúc nhà ở xã hội vốn trước đây thường bị xem là tối giản về tiện nghi.

Chiến lược phát triển bền vững của Kim Oanh Land

Theo bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng giám đốc Kim Oanh Land, K-Home New City là khởi đầu cho chuỗi đô thị nhà ở xã hội chuẩn Singapore mà công ty triển khai trong giai đoạn 2025–2028 với tổng cộng 40.000 sản phẩm. Các dự án này đều tập trung tại các đô thị lớn, nhu cầu nhà ở rất cao như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, thành phố Huế…

“Trước khi quyết định phát triển chuỗi nhà ở xã hội theo chuẩn Singapore, Kim Oanh Land đã nghiên cứu nhiều mô hình tại các quốc gia phát triển như Nhật, Hàn Quốc, Úc…để rút tỉa kinh nghiệm. Mục tiêu của chúng tôi không dừng ở việc cung cấp sản phẩm có giá hợp lý, mà còn hướng đến xây dựng chuẩn sống mới cho người lao động Việt Nam, nơi an cư không đồng nghĩa với thỏa hiệp về chất lượng”, bà Kim Oanh chia sẻ.

Giới chuyên gia đánh giá, mô hình mà Kim Oanh Land đang theo đuổi cho thấy sự chuyển hướng của thị trường nhà ở xã hội từ “hỗ trợ” sang “nâng chuẩn”, đáp ứng cả tiêu chí kinh tế, tiện ích và môi trường sống. Từ sự phản hồi tích cực từ thị trường, K-Home New City được xem là tín hiệu đáng mừng cho nỗ lực của các doanh nghiệp tham gia Chương trình phát triển 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030 của Chính phủ đề ra.

Hướng đi mới cho doanh nghiệp bất động sản

Thành công của K-Home New City đã góp phần thay đổi cách nhìn về nhà ở xã hội, chứng minh rằng sản phẩm trong phân khúc này hoàn toàn có thể được phát triển theo chuẩn quốc tế, vừa đảm bảo giá trị sử dụng và nâng tầm chất lượng sống.

Tính đến nay, K-Home New City đã đạt tỷ lệ hấp thụ gần như 100% sản phẩm, thậm chí các tòa căn hộ ghi nhận tình trạng “cháy hàng” ngay sau khi công bố. Thế nhưng hiện tại vẫn còn lượng lớn khách hàng quan tâm tìm kiếm sản phẩm.

Giới phân tích nhận định, thành công của K-Home New City không chỉ khẳng định năng lực phát triển dự án của Kim Oanh Land mà còn mở ra hướng đi mới cho phân khúc nhà ở xã hội - lĩnh vực được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam trong giai đoạn sắp tới.

(Theo Nhân dân)