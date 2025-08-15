Trước tin đồn rời Việt Nam

K+ khẳng định giá bán, giá trị của các gói truyền hình trả tiền quá thấp, không cho phép đối tác đơn vị truyền hình khác tạo ra đủ lợi nhuận.

Theo báo cáo kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2025 của Canal+, tại châu Á, số lượng thuê bao cũng như doanh thu ở Việt Nam sụt giảm do hủy một hợp đồng bán buôn và dịch vụ truyền hình trả tiền đi xuống.

Báo cáo nêu rõ Canal+ đang “đánh giá kỹ lưỡng” việc kinh doanh tại Việt Nam do hoạt động bị ảnh hưởng bởi môi trường thị trường. Đại diện Canal+ nói rằng: “Chúng tôi đang ở giai đoạn mức lỗ đã đủ lớn và các giải pháp không rõ ràng. Có thể sẽ phải tái cấu trúc mạnh hoặc thậm chí rút hẳn khỏi thị trường”.

Mặc dù tập đoàn truyền hình trả tiền Canal+ đang cân nhắc rút khỏi thị trường Việt Nam do thua lỗ kéo dài, nhưng mới đây K+ vẫn ra “tối hậu thư” cho đối tác phải trả mức phí bản quyền tăng bất thường cho các kênh của họ mà đáng chú ý nhất là giải ngoại hạng Anh.

Các đối tác truyền hình trả tiền đang phân phối giải ngoại hạng Anh cho K+ cho hay, mới đây họ đã nhận được công văn của Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam (VSTV) cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền thương hiệu (K+).

“Hợp đồng hợp tác giữa VSTV và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền tại Việt Nam hết hạn vào ngày 31/7/2025. Do đó, bằng công văn này, VSTV đề xuất tiếp tục hợp tác dựa trên các nguyên tắc sau. Các kênh K+ và cụ thể hơn là các tài sản nội dung cả K+ (đặc biệt là các trận đấu và nội dung Tiêu điểm (highlight) của Giải ngoại hạng Anh), hiện được cung cấp cho quá nhiều đối tác và nền tảng trên thị trường. Điều này làm loãng và hạn chế khả năng làm nổi bật giá trị của nội dung cho các đối tác cũng như cho chúng tôi. Do vậy, theo quan điểm của chúng tôi, quyền truy cập các nội dung cần được hạn chế hơn”, công văn của K+ thông tin.

Tiếp theo đó, công văn này khẳng định giá bán, giá trị của các gói truyền hình trả tiền quá thấp, không cho phép đối tác đơn vị truyền hình khác tạo ra đủ lợi nhuận. Giá gói truyền hình trả tiền hằng tháng không thể thấp hơn một tách cà phê.

Điều này không phản ánh đúng giá trị được tạo ra bởi cả bên sản xuất nội dung và nhà phân phối.

Mô hình đồng phân phối các kênh K+ cho thấy một số giới hạn. Mô hình này không cho phép phát triển tốt tập thuê bao vì Việt Nam là một thị trường ưa chuộng truyền hình trả tiền trọn gói hơn là bán gói tách rời.

Dựa vào lý luận trên, VSTV nhấn mạnh sẵn sàng giới hạn phân phối các kênh K+ cho ít đối tác trên thị trường hơn và gia tăng đáng kể phạm vi tiếp cận thông qua hình thức bán buôn mà không làm thay đổi chất lượng của nội dung.

Phía K+ cho rằng, phương thức này sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn so với các công ty khác để thu hút khách hàng mới.

Đối tác sẽ có thể sử dụng nội dung thể thao đỉnh cao của K+ như một công cụ giữ chân và tăng lượng thuê bao sử dụng dịch vụ lâu dài.

Nội dung thể thao đỉnh cao của K+ cũng có thể được các đối tác sử dụng để tăng doanh thu trên mỗi thuê bao.

Trong trường hợp K+ và đối tác đạt được thỏa thuận, các đối tác được phép truyền thông quảng bá về thỏa thuận, hợp tác này.

Mội đối tác phân phối bản quyền truyền hình cho hay, K+ chia làm 2 gói, gói thứ nhất sẽ có mức giá cho 2 nhà phân phối và gói thứ 2 là cho 3 nhà phân phối. Tương ứng với các mức này, đối tác sẽ phải trả tiền mua buôn.

Chia sẻ với VietNamNet về vấn đề này, một nhà mạng cho hay, mức giá mà K+ đưa ra đâu đó cao hơn khoảng 10 lần so với tổng số tiền mà nhà mạng này đang thu từ khách hàng khi bán gói K+ trên hệ thống của họ.

Nói là gói K+ cho "sang mồm" chứ thực chất là mua gói có bản quyền ngoại hạng Anh để cung cấp cho khách hàng, còn các kênh khác thì gần như không có nhiều giá trị.

Với mức mà K+ đưa ra nhà mạng sẽ phải tăng tiền rất cao từ gói K+ cung cấp cho khách hàng.

Điều này không khả thi với điều kiện kinh doanh thực tế hiện nay trong lĩnh vực truyền hình trả tiền.