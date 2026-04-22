Binh sĩ Philippines khai hỏa pháo tự hành Atmos khi tập trận với lính Mỹ. Video: DVIDS

Theo chuyên trang quân sự Army Recognition, cuộc tập trận Salaknib 2026 là hoạt động huấn luyện thường niên giữa quân đội hai nước Mỹ - Philippines nhằm “tăng cường khả năng tương tác và tác chiến cũng như củng cố mối quan hệ song phương”.

Trong đoạn video do Hệ thống phân phối hình ảnh chính thức của quân đội Mỹ (DVIDS) đăng tải cuối tuần trước, khi tham gia bài bắn đạn thật, các pháo thủ Philippines đã lần lượt khai hỏa các khẩu lựu pháo cỡ nòng 105mm và pháo tự hành Atmos.

Atmos là pháo tự hành do Tập đoàn quốc phòng Elbit Systems của Israel chế tạo và đưa vào sản xuất từ đầu thập niên 2000. Tổng khối lượng khi pháo đặt trên xe tải đạt 23 tấn; chiều dài 9,5m (tính cả bệ pháo); rộng 2,65m và cao 3,24m. Kíp chiến đấu 4 người gồm chỉ huy, lái xe và 2 binh sĩ điều khiển pháo.

Xe tải dùng để chở pháo Atmos được trang bị một động cơ diesel V-12 có công suất 315 mã lực, nên có thể di chuyển với vận tốc 80 km/h trên địa hình bằng phẳng và phạm vi hoạt động lên tới 1.000km.

Atmos sử dụng đạn pháo cỡ 155mm; tốc độ bắn tối đa đạt 8 phát/phút; khả năng nâng góc nòng pháo tối đa lên đến 70 độ. Tầm bắn của Atmos khi dùng đạn thông thường theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có thể đạt 40km.