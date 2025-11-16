Kaity Nguyễn là 1 trong những giám khảo tại cuộc thi Phim ngắn 14 ngày 2025. Ngồi “ghế nóng”, nữ diễn viên đề cao sức trẻ, sự sáng tạo và tâm huyết của những thí sinh gửi gắm vào từng tác phẩm.

Diễn viên Kaity Nguyễn là giám khảo trẻ tuổi nhất tại cuộc thi "Phim ngắn 14 ngày" 2025.

Trong suốt quá trình theo dõi và chấm giải, có nhiều cá nhân, dự án khiến cô và hội đồng giám khảo phải trao đổi, cân nhắc kỹ lưỡng để đưa ra kết quả cuối cùng.

“Tôi đặt niềm tin vào các nhà làm phim trẻ bởi lĩnh vực phim ngắn nói riêng và lĩnh vực phim ảnh nói chung tại Việt Nam luôn có những cơ hội để các bạn có thể nuôi dưỡng đam mê, tỏa sáng và thành công ở những dự án lớn hơn”, nữ diễn viên nói.

Chia sẻ với VietNamNet, Kaity Nguyễn nói năm 2025 khá đặc biệt với cô. Diễn viên có 2 dự án điện ảnh cùng ra mắt là Yêu nhầm bạn thân và Tử chiến trên không.

Năm nay cũng là dịp Kaity Nguyễn có nhiều cơ hội được giao lưu, học hỏi với các nhà làm phim, những người hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh quốc tế.

Cô được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn đồng hành cùng các đại biểu của Cục Điện ảnh, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam trong hành trình quảng bá du lịch Việt Nam qua điện ảnh tại Liên hoan phim Cannes và một số liên hoan phim khác sắp diễn ra.

Tuổi 26, Kaity Nguyễn là tên tuổi hàng đầu của lĩnh vực điện ảnh hiện nay với các tác phẩm trăm tỷ.

Dù lịch trình khá bận rộn, Kaity Nguyễn thấy vui, hạnh phúc vì được gắn kết sâu rộng với đam mê của mình. Ngoài vai trò diễn viên, cô gần đây cũng thử sức vai trò đầu tư sản xuất phim.

“Tôi vẫn đặt mục tiêu học hỏi và mạnh dạn thử sức bản thân lên hàng đầu. Tôi hiểu mình cần có thêm nhiều cơ hội va chạm và cũng cần thêm nhiều sự rèn luyện để có thể trở thành một phiên bản tốt hơn”, diễn viên cho hay.

Gala Trao giải cuộc thi Phim ngắn 14 ngày vừa chính thức công bố các tác phẩm và cá nhân đoạt giải trong mùa thi 2025. Sự kiện là dịp để các nhà làm phim trẻ được ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực sáng tạo trong quá trình thực hiện phim.

Năm nay, BTC nhận hơn 100 phim ngắn từ các nhà làm phim trẻ trên toàn quốc. Mỗi tác phẩm phản ánh góc nhìn riêng, thể hiện khả năng kể chuyện và tư duy hình ảnh của thế hệ làm phim mới.

Đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho Trần Nguyễn Hoàng Long (phim "Valerie").

Qua vòng tuyển chọn kỹ lưỡng, hơn 85 phim được chọn vào vòng trong, từ đó Top 20 phim xuất sắc nhất bước vào vòng đề cử và trao giải.

Valerie nhận được sự đánh giá cao của hội đồng giám khảo để giành giải thưởng cao nhất - Phim hay nhất.

Phim chọn cách kể chuyện độc đáo từ góc nhìn của một robot lau nhà tự động khi chứng kiến một tên trộm đột nhập vào nhà, lục lọi và ăn cắp tài sản.

Thế nhưng một biến cố đã xảy ra khiến cuộc đụng độ giữa cả hai dẫn đến cái kết bất ngờ. Tác phẩm hoàn toàn không có lời thoại, chỉ có 2 nhân vật: Diễn viên La Thành và con robot lau nhà tự động.

Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Trúc Anh (phim "Nghiệp duyên").

Một số giải thưởng khác gồm Đạo diễn xuất sắc nhất: Trần Nguyễn Hoàng Long (phim Valerie); Kịch bản xuất sắc nhất: Một bữa cà phê; Nam diễn viên xuất sắc nhất: La Thành (phim Valerie); Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Trúc Anh (phim Nghiệp duyên);

Dựng phim xuất sắc nhất: Một bữa cà phê; Quay phim xuất sắc nhất: Buông; Âm thanh xuất sắc nhất: Lời từ U Minh; Mỹ thuật xuất sắc nhất: Home – Stay; Poster đẹp nhất: Home – Stay; Phim ngắn được yêu thích nhất: Tia sáng nhỏ; Giải thưởng phụ “Yes!Phim Award”: Vỡ tan trong im lặng.

Kaity Nguyễn và dàn diễn viên phim "Tử chiến trên không"

Ảnh, clip: NVCC, BTC