Các hoạt động nằm trong chương trình trách nhiệm xã hội “KCN Việt Nam - Gắn kết hướng tương lai”, được doanh nghiệp triển khai dựa trên hai trụ cột chính: Hỗ trợ nhà ở, nhằm cải thiện điều kiện sống cho người lao động; và Hỗ trợ trẻ em & giáo dục, hướng tới ươm mầm thế hệ tương lai, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Sáng kiến này thể hiện cam kết bền vững của KCN Việt Nam trong việc đồng hành cùng cộng đồng và đóng góp tích cực cho sự phát triển của các địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động.

Cụ thể, ngay trong quý IV/2025, KCN Việt Nam sẽ phối hợp cùng Báo Lao động và Quỹ Tấm lòng vàng, triển khai các hoạt động hỗ trợ trọng điểm với tổng giá trị 400 triệu đồng tại bốn tỉnh, thành phố: Tây Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh và Hải Phòng. Các hoạt động được triển khai bao gồm xây mới, sửa chữa nhà ở cho các công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hưởng ứng chương trình “Mái ấm Công đoàn” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Song song đó, chương trình sẽ trao học bổng cho con em công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập tốt; đồng thời hỗ trợ tài chính và cơ sở vật chất cho một số trường cao đẳng nghề, góp phần cải thiện điều kiện học tập, phát triển kỹ năng cho học sinh, sinh viên, đặc biệt cho nhóm ngành điện tử, công nghệ cao mà Việt Nam đang chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn hiện nay.

Ông Hardy Diec - Giám đốc Điều hành KCN Việt Nam trao bảng tượng trưng cho bà Trần Thị Mộng Thoa - Trưởng Cơ quan Thường trú Báo Lao động tại TP.HCM, khởi động hành trình “KCN Việt Nam - Gắn kết hướng tương lai”

Phát biểu tại lễ ký biên bản ghi nhớ hợp tác, ông Hardy Diec - Giám đốc điều hành KCN Việt Nam cho biết: “Đồng hành cùng cộng đồng luôn là một trong những ưu tiên trọng tâm trong tầm nhìn và sứ mệnh của KCN Việt Nam, đồng thời là thành tố cốt lõi trong chiến lược phát triển bền vững ESG mà chúng tôi kiên định theo đuổi. Thông qua chương trình “KCN Việt Nam - Gắn kết hướng tương lai”, chúng tôi mong muốn mang lại những giá trị thiết thực, cải thiện đời sống của người lao động, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là tại các địa phương nơi KCN Việt Nam hoạt động. Đây cũng chính là cam kết lâu dài của doanh nghiệp trong việc đồng hành và gắn kết tương lai cùng cộng đồng”.

Mở đầu cho hành trình ý nghĩa này, ngày 1/11 vừa qua, KCN Việt Nam đã trao đợt hỗ trợ đầu tiên tại tỉnh Tây Ninh, bao gồm kinh phí xây, sửa nhà cho một công đoàn viên theo chương trình “Mái ấm Công đoàn”, đồng thời trao 25 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn là con em công nhân tại địa phương. Hoạt động hỗ trợ kịp thời này đã tiếp thêm động lực cho các gia đình công nhân, giúp họ ổn định cuộc sống và tạo điều kiện để con em tiếp tục học tập.

Đại diện KCN Việt Nam trao kinh phí hỗ trợ xây sửa nhà “Mái ấm Công đoàn” cho chị Nguyễn Thị Kim Chi - đoàn viên công đoàn tại tỉnh Tây Ninh

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hoài Thanh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh bày tỏ: “Chúng tôi vô cùng trân trọng sự đồng hành và tầm nhìn của KCN Việt Nam qua chương trình “KCN Việt Nam - Gắn kết hướng tương lai”. Sự hỗ trợ của doanh nghiệp không chỉ có ý nghĩa nhân văn khi giúp người lao động an cư lạc nghiệp, mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nghề, giúp địa phương chuẩn bị lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới”.

Hành trình “KCN Việt Nam - Gắn kết hướng tương lai” thể hiện cam kết đồng hành bền vững của KCN Việt Nam cùng cộng đồng địa phương

Sau Tây Ninh, hành trình “KCN Việt Nam - Gắn kết hướng tương lai” sẽ tiếp tục được triển khai tại Đồng Nai, Bắc Ninh và Hải Phòng trong năm 2025. Chương trình kỳ vọng sẽ giúp đỡ thêm nhiều đối tượng thụ hưởng là công nhân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực và khẳng định tinh thần trách nhiệm xã hội mà KCN Việt Nam luôn hướng tới.

Bích Đào