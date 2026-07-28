Chiều 28/7, tại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Công ty CP Dược phẩm liên doanh MediPhar (Công ty MediPhar) và các đơn vị, tổ chức liên quan, đại diện VKS công bố bản luận tội và đề nghị mức án đối với 14 bị cáo.

Theo quan điểm luận tội, trong giai đoạn 2016-2025, bị cáo Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm MediUSA (Công ty MediUSA), cùng các đồng phạm đã lập hệ sinh thái gồm Công ty MediPhar và Công ty MediUSA để sản xuất thực phẩm chức năng đưa ra thị trường.

Đại diện VKS cho rằng, các bị cáo sao chép công thức từ Internet và các nhãn hàng khác để sản xuất thực phẩm chức năng, nhưng chỉ sử dụng dưới 30% hàm lượng các thành phần so với hồ sơ đã công bố.

Để hợp thức hóa sản phẩm, các bị cáo đã hối lộ cán bộ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhằm được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố cho khoảng 200 sản phẩm. Trong số này, 88 sản phẩm bị xác định là hàng giả, mang về doanh thu khoảng 540 tỷ đồng.

Đại diện VKS cũng xác định Nguyễn Năng Mạnh đã đưa hối lộ 1,5 tỷ đồng cho hai cán bộ hải quan để thông quan lô nguyên liệu bị "tắc biên". Khi Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt đầu vào cuộc, bị cáo còn được một cựu cán bộ C05 "mật báo", từ đó chỉ đạo tẩu tán chứng cứ, hồ sơ và dữ liệu xuống sông Hồng.

Đại diện VKS trình bày quan điểm luận tội. Ảnh: TH

Ngoài hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, cựu Chủ tịch MediUSA còn bị xác định sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu hơn 1.700 tỷ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 300 tỷ đồng. Sau khi đối trừ các khoản, số tiền thiệt hại được xác định còn hơn 143 tỷ đồng.

Theo đại diện VKS, Nguyễn Năng Mạnh là chủ mưu, giữ vai trò cao nhất trong vụ án nên phải liên đới bồi thường, khắc phục hậu quả về thiệt hại thuế theo tỷ lệ góp vốn 70%, tương ứng khoảng 89 tỷ đồng. Đại diện VKS cũng cho biết, trước khi phiên tòa diễn ra, người thân của bị cáo đã nộp thay 202 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

23 bất động sản được định giá khoảng 632 tỷ đồng để khắc phục hậu quả

Đại diện VKS cũng đề nghị HĐXX tuyên phạt ba cựu cán bộ bị truy tố về tội Nhận hối lộ, gồm: Nguyễn Thế Việt (cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan) từ 5-6 năm tù; Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó Trưởng phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan) từ 7-8 năm tù; Phan Công Chiến (cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) từ 24-30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo đại diện VKS, các bị cáo Tuân, Việt và Chiến là cán bộ nhà nước nhưng đã nhận tiền của Nguyễn Năng Mạnh để bỏ qua sai phạm, tạo điều kiện cho lô hàng nguyên liệu được thông quan. Trong đó, Tuân giữ vai trò chính trong việc nhận tiền; Việt và Chiến có vai trò giúp sức, thực hiện công việc theo yêu cầu của Nguyễn Năng Mạnh.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: VD

Đối với bị cáo Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - C05, Bộ Công an), đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt từ 9-12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Cố ý làm lộ bí mật công tác.

Theo đại diện VKS, bị cáo Dũng đã tiết lộ thông tin về hoạt động điều tra cho Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dược phẩm MediUSA, tạo điều kiện để bị cáo này tiêu hủy đồ vật, tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi phạm tội. Hành vi của Dũng làm lộ bí mật công tác điều tra, vi phạm điều lệnh Công an nhân dân và quy chế làm việc của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.

Các bị cáo khác bị đại diện VKS đề HĐXX tuyên phạt mức án 24 tháng tù treo đến 13 năm tù giam.

Theo quan điểm luận tội, các bị cáo này đều là nhân viên trong hệ thống doanh nghiệp của Nguyễn Năng Mạnh, thực hiện hành vi phạm tội theo chỉ đạo của Mạnh, giữ vai trò đồng phạm giúp sức. Các bị cáo chỉ hưởng tiền lương, không được hưởng lợi từ việc sản xuất, buôn bán hàng giả và vi phạm quy định về kế toán, nên cần được phân hóa trách nhiệm hình sự khi quyết định hình phạt.

Quá trình điều tra và truy tố, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 102 tỷ đồng do các bị cáo và người liên quan tự nguyện nộp để khắc phục hậu quả. Đồng thời, CQĐT kê biên 23 bất động sản của Nguyễn Năng Mạnh và ba người khác, cùng 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bốn bị cáo.

Đại diện VKS cũng ghi nhận Nguyễn Năng Mạnh tự nguyện dùng 12 bất động sản, trị giá khoảng 32,2 tỷ đồng, để khắc phục hậu quả. Ngoài ra, 18 bất động sản đứng tên bị cáo đang bị kê biên trong vụ án cũng được định giá khoảng 632 tỷ đồng để bảo đảm thi hành nghĩa vụ bồi thường, khắc phục hậu quả.