Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Sỹ Thiết (SN 1992, trú tại xã An Khánh), đối tượng mạo danh cán bộ VOV để yêu cầu chủ một gara ô tô chuyển 200 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Sỹ Thiết yêu cầu chủ cơ sở kinh doanh đặt tiền vào xe của mình. Ảnh: T.V

Điều tra ban đầu xác định Nguyễn Sỹ Thiết có hành vi cưỡng đoạt tài sản của chủ cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Xuân Đỉnh. Thiết làm nghề tự do.

Trong quá trình lướt TikTok và Facebook, thấy một gara ô tô nổi tiếng chuyên mua bán xe cũ trên đường Phạm Văn Đồng bị nhiều tài khoản “bóc phốt”, Thiết nảy sinh ý định mạo danh nhà báo để gây sức ép nhằm trục lợi.

Chiều 14/11, Thiết gọi điện cho anh Đ., Giám đốc gara ô tô trú tại phường Từ Liêm, tự xưng là Phó Giám đốc VOV Giao thông và đe dọa sẽ đưa những “vi phạm” của gara lên sóng radio.

Sợ uy tín và hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng, anh Đ. thương lượng, đề nghị đối tượng không đăng tải thông tin. Lúc này, Thiết “lật bài ngửa”, yêu cầu anh Đ. phải đưa từ 150 đến 200 triệu đồng để mọi chuyện êm xuôi.

Sau nhiều lần trao đổi, Thiết chấp nhận mức 150 triệu đồng, nhưng do gấp, anh Đ. chỉ chuẩn bị được 65,5 triệu đồng. Để tránh bị phát hiện, Thiết hẹn giao tiền tại Khu đô thị Nam An Khánh.

Khoảng 20h cùng ngày, khi anh Đ. vừa đặt túi tiền hơn 65 triệu đồng vào xe của Thiết, lực lượng Cảnh sát 113 Công an TP Hà Nội ập đến, bắt quả tang và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an xã An Khánh.

Hiện Công an xã An Khánh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Sỹ Thiết để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng đồng thời thông báo: cá nhân, tổ chức hoặc cơ sở kinh doanh nào từng bị Thiết sử dụng thủ đoạn tương tự, hoặc biết thông tin liên quan, hãy liên hệ Công an xã An Khánh để cung cấp dữ liệu phục vụ điều tra.