Ngày 17/11, Công an Hà Nội cho biết đã bắt giữ một đối tượng giả mạo “Phó Giám đốc Trung tâm VOV” để đe dọa và yêu cầu chủ một gara ô tô chuyển 200 triệu đồng.

Nghi phạm Nguyễn Sỹ Thiết bị bắt giữ. Ảnh: Công an Hà Nội

Vụ việc được phát hiện khi người dân trình báo về nghi vấn một cá nhân tự xưng lãnh đạo đài VOV nhằm cưỡng đoạt tài sản. Ngay sau đó, Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Cảnh sát 113) Công an Hà Nội lập tức có mặt, kịp thời khống chế và bắt giữ đối tượng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 14/11, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội nhận được tin báo từ người dân về một vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại Khu đô thị Nam An Khánh.

Tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh và bước đầu xác định nghi phạm là Nguyễn Sỹ Thiết (SN 1992, trú tại xã An Khánh, Hà Nội). Đối tượng đã tự xưng “Phó Giám đốc Trung tâm VOV” và đe dọa sẽ đăng tải thông tin bất lợi về gara của anh Đ. nếu không nhận được 200 triệu đồng.

Ngay sau khi làm rõ hành vi phạm pháp, tổ công tác đã bắt giữ Thiết cùng tang vật, đưa về trụ sở Công an xã An Khánh để tiếp tục làm việc.

Hiện vụ việc đang được Công an xã An Khánh điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.